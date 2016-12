Gigi Becali acuză conducătorii Clubului Sportiv al Armatei Steaua

Gigi Becali, finanţatorul FC Steaua SA București, a organizat, vineri, o conferință de presă, în cadrul căreia a anunțat că a făcut o plângere penală împotriva lui Jean Pavel, fostul lider al galeriei steliste, pentru instigare la violenţă, acuzându-i totodată pe conducătorii Clubului Sportiv al Armatei Steaua că încearcă o „mineriadă”, prin suţinerea mitingului organizat de fostul lider de galerie.

„Dacă vine unul şi spune că ia el Steaua, că adună zece mii şi intră cu forţa şi sparge uşile la stadion şi că face manifestaţie, eu am făcut plângere penală împotriva lui Jean Pavel. Rog procurorii, rog instituţiile statului şi pe cei care dau avizare de manifestaţii... Stai, mă, pentru ce ceri manifestaţie? Şi atunci am făcut o plângere penală de instigare la violenţă, că aşa a zis, că rupe gardurile, că face, că drege... Becali să le-o dea înapoi şi cu jucătorii cutare şi eventual şi cu bani în cont, că vrea el, Jean Pavel”, a declarat Gigi Becali.

Patronul Stelei i-a acuzat pe comandantul CSA Steaua, George Boroi, şi pe juristul clubului, Florin Talpan, că susţin mitingul iniţiat de Jean Pavel, o acţiune similară cu o „mineriadă”, în opinia lui Becali.

„Lumea trebuie să înţeleagă că România nu mai este ce a fost. Mineriadele nu mai merg. Ceea ce încearcă Boroi cu Talpan, cu măgăriile astea e un fel de mineriadă spre Steaua. A făcut şi Iliescu şi, uite, după 25 de ani... Dacă tu vezi că după 25 de ani îl ia, tu acum vrei să faci mineriadă? Că acolo e lucru necurat, manevrele astea pe care le fac ei, abuzurile astea pe care le fac ei... O bază sportivă tu o ţii a statului român, care până la urmă este nocturna mea, lifturile mele, tabela electronică a mea, am investit în baza aia zece milioane de euro. Am investit în parcare trei milioane de euro ca să nu mă fac de râs în Liga Campionilor. Eu am făcut alea de ce? Cu buna credinţă că rămân acolo şi tu mă dai afară? Dacă sunt oameni care cred că sunt stăpâni pe instituţii, se înşală. Nu mai merge în România, că nu mai este România El Dorado. România o ia pe un drum bun şi nu mai merge dacă nu respecţi legea. Şi mineriadă d-asta ca a lui Boroi şi Talpan nu mai merge”, a spus Becali.

„PE 24 OCTOMBRIE NE LUĂM CLUBUL ÎNAPOI”

Jean Pavel, fostul lider al galeriei steliste, organizează, sâmbătă, de la ora 14.00, un miting la Stadionul „Steaua” din bulevardul Ghencea, sub deviza „Pe 24 octombrie ne luăm clubul înapoi”, cu referire la gruparea de fotbal patronată de Gigi Becali. „Fac apel ca în ultimul ceas să vă treziţi, să vă luaţi înapoi ce vă este vouă cel mai drag pe lume, Steaua Bucureşti, echipa sufletelor voastre, echipa noastră, a suporterilor adevăraţi. Misiunea va fi grea, îl contestăm pe creditor, dar atenţionăm şi Armata. Ea are stadionul şi baza sportivă de antrenament, dar trebuie să aibă echipa de fotbal, ea trebuie să aibă Centrul de copii şi juniori, întotdeauna fotbalul a ţinut şi celelalte secţii ale clubului sportiv, a venit rândul ca şi CSA să se implice pentru revitalizarea fotbalului”, se arată în apelul făcut de Pavel către suporterii FC Steaua.

