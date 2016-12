Golul din prelungiri al lui Quaresma a calificat Portugalia în sferturi de finală

La fel ca şi în precedentele două optimi de finală, statutul de partidă eliminatorie a însemnat cu totul altceva în privinţa modalităţii de exprimare în teren a celor două formaţii care s-au întâlnit sâmbătă seară pe Stade Bollaert-Delelis din Lens, Croaţia şi Portugalia. Perspectiva eliminării din competiţie a condus la multă prudenţă din partea ambelor combatante. Parcă am văzut un meci între doi boxeri profesionişti, care au înaintea lor 12 reprize de luptă şi care sunt conştienţi de ce forţă are în pumn adversarul, ştiindu-l capabil oricând de KO. Tocmai de aceea, ambele echipe au tratat cu maximă atenţie fazele fixe, iar de acolo au apărut puţinele ocazii de gol. O singură fază a reţinut atenţia în prima repriză, „capul” lui Pepe peste poarta adversă (minutul 25), în rest am notat multe greşeli de ambele părţi, cu posesie superioară a croaţilor.

Portughezii s-au retras puţin după pauză, iar dominarea Croaţiei a „născut” două faze periculoase, irosite de Brozović (52 - şut peste poartă din poziţie foarte bună) şi Vida (62 - cap pe lângă poartă). Intrarea lui Renato Sanches a modificat la 4-2-3-1 aşezarea lusitanilor, care au devenit mai periculoşi la fazele create de puştiul de numai 18 ani.

A fost 0-0 după 90 de minute, iar în prelungiri Croaţia a fost mai insistentă în atac, dar ineficientă. În minutul 112, Vida nu a reuşit să profite de o ieşire ratată de Rui Patrício la un corner şi a reluat cu capul peste poartă. Intrarea lui Pjaca a dinamizat atacul ex-iugoslavilor, care în minutul 116 puteau da lovitura, însă lovitura de cap a lui Perišić a lovit stâlpul drept al porţii!

Imediat a venit KO-ul, dar l-a reuşit Portugalia... Un contraatac declanşat de Renato Sanches a fost continuat de o combinaţie strălucită între Nani şi Cristiano Ronaldo. Ultimul a şutat din unghi, Subašić a respins şi un alt veteran al lusitanilor, Ricardo Quaresma, a trimis cu capul în poarta goală! 1-0 pentru Portugalia a rămas rezultatul final, pentru că Vida, în minutul 120+2, a şutat din voleu puţin pe lângă vinclu! Croaţii au terminat partida prăbuşiţi pe gazon şi cu ochii în lacrimi...

De remarcat că Portugalia a trimis doar două şuturi pe spaţiul porţii de-a lungul partidei, cele din minutul 117, iar Croaţia unul singur! Să mai spunem că Nani a devenit sâmbătă doar al patrulea fotbalist portughez cu minimum 100 de selecţii la echipa naţională, după Cristiano Ronaldo (130), Luis Figo (127) şi Fernando Couto (110). Portugalia a eliminat Croaţia şi va întâlni în faza următoare a CE din Franţa formaţia Poloniei, joi, de la ora 22.00, la Marseille.

Au evoluat formațiile:

CROAȚIA (selecționer Ante Čačić): Subašić - Srna, Ćorluka (120 Kramarić), Vida, Strinić - Modrić, Badelj - Brozović, Rakitić (110 Pjaca), Perišić - Mandžukić (88 N. Kalinić);

PORTUGALIA (selecționer Fernando Santos): Rui Patrício - Cédric, Pepe, Fonte, Raphäel Guerreiro - João Mário (87 Quaresma), Adrien Silva (108 Danilo), William Carvalho, André Gomes (50 Renato Sanches) - Cristiano Ronaldo, Nani.

Cartonaş galben: William Carvalho (78)

Meciul a fost arbitrat de Carlos Velasco Carballo (Spania).