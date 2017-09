Grav accident în județul Constanța! Un polițist a murit

18:31:14 / 27 Iulie 2017

Politist mort in misiune

Din comunicatul MAI , redat integral , maharii de la Bucuresti nu au fost in stare nici macar sa dea gradul corect al politistului decedat in misiune ! Este AGENT SEF PRINCIPAL de Politie si nu ''AGENT SEF ADJUNCT de Politie '' !!! Cine stie ce nepotica facuta la apelul bocancilor politista .... l-a redactat iar sefii ei nu s-au obosit sa-l corecteze ! SICTIR ! AUTOSPECIALA DE POLITIE A FOST LOVITA IN DREAPTA SPATE , DECI SE INCADRASE CORECT PE DRUMUL NATIONAL 39 ! Pustiul ala de 23 de ani cu VW Golf care l-a lovit nu a fost atent , sau vorbea cu tanara de 21 de ani care il insotea ! REGULA SOFERIEI de cand circula masini pe drumul public este : CINE LOVESTE IN SPATE ESTE VINOVAT ! Restul este CAN CAN ! SPERAM CA IN URAMA ANCHETEI SA NU FIE SCOS VINOVAT MORTUL , ca in majoritatea cazurilor ! CONDOLEANTE FAMILIEI POLIISTULUI !!!