Handbaliștii convocați pentru cantonamentul de la Barcelona

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Handbaliștii convocați pentru cantonamentul de la Barcelona
11 Decembrie 2016 / 11:26 61 accesări 0 comentarii

Federația Română de Handbal a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, sportivii convocați de selecționerul Xavier Pascual pentru cantonamentul de la Barcelona, care se va desfășura în perioada 18-23 decembrie.

LOT SENIORI

1. VLADIMIR CARALI - AHC DUNĂREA CĂLĂRAŞI

2. PAVEL RĂZVAN - AHC POTAISSA TURDA

3. GEORGICĂ CÎNTEC - AHC POTAISSA TURDA

4. RADU LAZĂR - AHC POTAISSA TURDA

5. IONUŢ IANCU - CSM BUCUREŞTI

6. NICUŞOR NEGRU - CSM BUCUREŞTI

7. RAMON ȘOMLEA - CSM BUCUREŞTI

8. JAVIER HUMET - CSM BUCUREŞTI

9. VLAD ADRIAN ROTARU - CSM BUCUREŞTI

10. IULIAN STAMATE - CSM BUCUREŞTI

11. ADRIAN IONUŢ IRIMUŞ - DINAMO BUCUREŞTI

12. CIPRIAN ŞANDRU - DINAMO BUCUREŞTI

13.MARIUS MOCANU - DINAMO BUCUREŞTI

14. COSMIN CAPOTĂ - DINAMO BUCUREŞTI

15. CHIKE ONYEJEKWE - HC ODORHEI

16. ANDREI MIHALCEA - HC ODORHEI

17. GABRIEL BUJOR - HC VASLUI

18. CRISTIAN FENICI - POLI TIMIŞOARA

19. MARIUS SZOKE - STEAUA BUCUREŞTI

20. ALBERT CRISTESCU - STEAUA BUCUREŞTI

21. DEMIS GRIGORAŞ -TATABANYA

22. VALENTIN GHIONEA - WISLA PLOCK

LOT TINERET

1. THALMAIER ROLAND - AHC POTAISSA TURDA

2. BUZLLE IOSIF - CNE SIGHIŞOARA

3. NAGY ROBERT - CS MINAUR BAIA MARE

4. BECHERU MIHAI - CSM BUCUREŞTI

5. BIZĂU OCTAVIAN - CSM BUCUREŞTI

6. MĂNESCU BOGDAN - CSM BUCUREŞTI

7. MERLA MIHAI - CSM BUCUREŞTI

8. DASCĂLU ALEX - CSM BUCUREŞTI

9. APOSTU RĂZVAN - CSU CNOT BRAŞOV

10. CSAKI FERENC - CSU CNOT BRAŞOV

11. BOLOGA ALEXANDRU - HC DOBROGEA SUD

12. VASILE DAN - HC DOBROGEA SUD

13. CSOG VENCEL - HC ODORHEI

14. ŞTEFAN LEONARD - SCM POLI TIMIŞOARA

15. DUMITRIU GABRIEL - ŞTIINŢA BACĂU

16. GAL ROBERT - ŞTIINŢA BACĂU

17. BROASCĂ IONUŢ - ŞTIINŢA BACĂU

18. CONSTANTIN SABIN - UCB TG-JIU

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