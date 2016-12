HC Dobrogea Sud a transferat un internațional bosniac

Nou promovată în Liga Națională de handbal masculin, dar cu pretenții la titlul național în următorul sezon, HC Dobrogea Sud Constanța a perfectat al optulea transfer din această vară. Constănțenii l-au achiziționat pe internaționalul bosniac Duško Čelica, un inter stânga în vârstă de 30 de ani, care vine din puternicul campionat german, de la ThSV Eisenach, unde a fost coleg cu Bogdan Criciotoiu, și a semnat un contract pe o perioadă de doi ani. „După acoperirea postului inter dreapta, echipa noastră s-a asigurat şi pentru postul de inter stânga, perfectând unul dintre cele mai importante transferuri din acest sezon. Este vorba de interul stânga, Duško Čelica, bosniacul de 1,90 m şi 90 kg care, până la vârsta de 30 de ani, are un palmares impresionant constituit din victorii notabile în cele mai puternice campionate handbalistice din lume: Franţa, Croaţia şi Germania. Interul Duško Čelica a debutat la cluburile de seniori în anul 2002 la echipa bosniacă RK Kozara unde a evoluat până în 2007, când valoarea şi experienţa i-au facilitat transferul în Slovenia la echipa Cimos Koper. După un an, interul nu a părăsit Slovenia, transferându-se pentru 2 sezoane la echipa Maribor Branik, după care a revenit în ţara de origine, evoluând pentru un sezon la clubul Bosna Sarajevo. În perioada 2011-2013, Čelica a experimentat handbalul din Arabia Saudită, reîntorcându-se apoi în forţă în Europa, unde a fost remarcat şi apreciat de către cluburi din campionatul francez, semnând cu echipa Cesson - Rennes pentru un an şi împrumutat la Selestat AHB. Datorită experienţei vaste şi a renumelui de bun handbalist, în sezonul 2014-2015, Celica Duško a fost solicitat de echipa PPD Zagreb din Croaţia, unde a marcat golul victoriei de la 15 metri împotriva echipei Naturhouse La Rioja în faza grupelor EHF Champions League. În acest sezon, Čelica a câştigat eventul cu echipa PPD Zagreb - Campionatul şi Cupa Croaţiei. Valoarea interului s-a facut remarcată şi prin participarea acestuia cu echipa naţională a Bosniei şi Herţegovina la Campionatul Mondial 2015 din Qatar, unde Čelica a performat în 7 meciuri şi a înscris 14 goluri. Din anul 2011, Čelica este component al lotului naţional, unde a avut peste 35 de convocări şi a marcat 75 de goluri. După evoluţii remarcabile la echipe de top, Čelica a ridicat “ştacheta” transferându-se în sezonul trecut, 2015-2016, în Bundesliga, la echipa ThSV Eisenach unde a evoluat în cel mai puternic campionat de primă ligă, alături de echipe precum THW Kiel, Flensburg H., Rhein Neckar. După un an în campionatul german, Čelica a acceptat provocarea de a veni la echipa noastră fiind încrezător şi motivat să ridice nivelul handbalului constănţean prin tehnici şi procedee handbalistice experimentate în Bundesliga și campionatele francez și croat. Interul Duško Čelica a semnat cu Dobrogea Sud pentru minim doi ani și suntem nerăbdători să îl întâlnim în luna iulie când va avea loc reunirea lotului”, a anunțat site-ul oficial al grupării de pe litoral.

