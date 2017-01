HC Farul a făcut încă un pas către locul 4

La primul sezon de la înfiinţarea clubului, HC Farul Constanţa are şanse mari să încheie pe locul 4 în clasamentul Seriei A din Divizia A la handbal masculin, după ce a obţinut un succes important, scor 26-22 (13-11), în partida susţinută duminică, în fieful celor de la LPS Piatra Neamţ, în etapa a 25-a, penultima din acest campionat. Fără centrul Vladimir Stankovic, care nu a făcut deplasarea din cauza unei accidentări, şi cu interul Bozidar Lekovic incomplet refăcut, echipa pregătită de Eden Hairi a controlat disputa, chiar dacă nu a învins la scor. Graţie unei defensive exacte, constănţenii au păstrat constant un avantaj liniştitor. “A fost un meci mai bărbătesc, în care ambii portari din echipa noastră şi-au făcut treaba, însă am ratat destul de mult din poziţii favorabile. Este important însă că am câştigat, pentru că ne menţinem şansele pentru locul secund”, a explicat antrenorul Eden Hairi. Pentru HC Farul au marcat: S. Stoian 4g, Cârchea 4g, I. Pană 4g, Loghin 3g, Tudorancea 3g, Cristolovea 2g, Savu 2g, C. Ion 2g, Moroşanu 1g, Cl. Marcu 1g.

În ultima etapă, HC Farul are un meci uşor, întâlnind pe teren propriu pe CS De la Alpinism la Turism Vicov, în timp ce contracandidata la locul 4, HC Buzău 2012, va primi vizita formaţiei clasate pe locul secund, Ştiinţa Municipal Bacău. În cazul unui succes, coroborat cu un eşec al buzoienilor, gruparea de pe litoral va termina sezonul pe locul 4, fiind avantajată de rezultatele din meciurile directe.

Celelalte rezultate ale etapei: HC Dobrogea Sud Constanţa - HC Buzău 53-39, Atletico Alexandria - Poli Unistil Iaşi 24-23: Cimentul Bicaz - CSU Târgovişte 40-27, De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - CSM Bucureşti II 10-0 (neprezentare), CSU Suceava - GSIP Moreni 64-30. Ştiinţa Municipal Bacău a stat.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 69 de puncte din 23 jocuri (golaveraj: 1008-532), 2. Ştiinţa Municipal Bacău 59p/23j (862-495), 3. CSU Suceava 56p/23j (818-480), 4. HC Buzău 49p/23j (698-595), 5. HC FARUL CONSTANŢA 46p/23j (712-589), 6. Poli Unistil Iaşi 42p/23j (702-552), 7. ACS Atletico Alexandria 36p/23j (650-669), 8. LPS Piatra Neamţ 18p/23j (442-619), 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 18p/23j (525-775), 10. CSU Târgovişte 15p/23j (560-931), 11. CSM Bucureşti II 7p/22j (368-410), 12. Cimentul Bicaz 1p/24j (479-775), 13. GSIP Moreni 0p/23j (569-971). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

