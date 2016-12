HC Farul devine un nume de luat în seamă în Divizia A

Handbal Club Farul Constanța a ajuns pe locul 5 în Divizia A la handbal masculin, Seria A, în urma victoriei obținute duminică, în Sala Sporturilor. Al șaselea succes din acest campionat, 40-26 (21-10) cu GSIP Moreni, le-a permis handbaliștilor antrenați de Eden Hairi, Enis Murtaza și Florin Cazan să urce peste ACS Atletico Alexandria, care a rămas cu 15 puncte acumulate după 10 etape. Formația constănțeană joacă din ce în ce mai bine de la etapă la etapă, e drept, și cu ajutorul achizițiilor făcute după startul campionatului. Astfel, înainte de etapa a 5-a, lotul a fost întărit cu doi muntenegreni, interul stânga Bozidar Lekovic și centrul Vladimir Stankovic, cu pivotul Alex Cristoloveanu (Dinamo Brașov), cu extrema dreapta Bogdan Cîrchea (Rom Cri Brașov) și cu portarul Luca Anghel (Dinamo București). Înaintea partidei cu Moreniul, la Constanța a ajuns și interul dreapta Tiberiu Savu, transferat de la Danubius Galați, formație care evoluează în Liga Națională. Iar Savu a jucat promițător la debutul său pentru HC Farul, marcând cinci goluri. „M-am simțit foarte bine la acest prim meci. Mă bucur că fac parte din lotul echipei HC Farul, unde avem cele mai bune condiții de pregătire. Sper să reușim multe surprize plăcute cu această echipă și să terminăm cât mai sus în clasament. La Suceava vom lupta pentru victorie și vrem să ne întoarcem la Constanța cu toate cele trei puncte”, a declarat Savu (23 de ani), referindu-se la jocul din etapa viitoare, când HC Farul se deplasează la Suceava. „Cu Savu în teren, echipa se poate exprima altfel. E altceva când ai un inter dreapta stângaci, mai ales că este un jucător care vine dintr-o divizie superioară și mentalitatea este clar alta. El acolo nu a jucat foarte mult, dar aici se poate exprima foarte bine. Nici Divizia A nu este de un nivel foarte scăzut, pentru că primele șase clasate, printre care ne aflăm și noi, pot juca un handbal de calitate”, a spus antrenorul principal Eden Hairi.

ECHIPA DIN CONSTANȚA ÎȘI PROMOVEAZĂ ȘI PROPRIII JUNIORI

Pe lângă acești șase jucători, niciunul trecut de 24 de ani, clubul constănțean a trecut pe foaia de arbitraj a meciului de duminică și doi juniori II, ambii în vârstă de 16 ani. Dacă portarul Darius Ghereben a avut o scurtă apariție și în partida din etapa trecută, la victoria cu Politehnica Iași, iar duminica aceasta a jucat mai multe minute după pauză, pivotul Alexandru Popa a înscris un gol în primul său meci la seniori. „M-a interesat să-i văd în teren pe cei doi juniori II din grupa lui Enis Murtaza, de care sunt mulțumit, chiar dacă s-a văzut puțină timorare în jocul lor, firească la debutul într-o competiție de seniori. Per ansamblu sunt mulțumit și de portarul Darius, și de pivotul Popa Alexandru. Mă bucur că proiectul început în urmă cu mai mulți ani la Constanța, împreună cu profesorul Murtaza, a început să dea roade. Așteptăm ca în februarie sau martie să mai promovăm o extremă dreapta foarte talentată, Moroșanu, un jucător deja cooptat în lotul național de cadeți”, a precizat Nurhan Ali, președintele HC Farul.

ÎN CAMPIONATUL VIITOR, HC FARUL VREA SĂ PROMOVEZE ÎN LIGA NAȚIONALĂ!

Evident, având președinte și antrenori obișnuiți cu aerul primei ligi, și ambițiile clubului format în vara anului 2015 sunt pe măsură. „Să nu uităm că noi am plecat de la zero, astă vară, și suntem pe drumul cel bun. Dacă anul acesta nu cred că vom reuși să prindem grupele de baraj, pentru că locul întâi este clar al lui HC Dobrogea Sud, la anul sigur ne vom bate pentru promovarea în Liga Națională”, a promis Nurhan Ali. Un prim examen de maturitate pentru tinerii de la HC Farul are loc în etapa viitoare, când vor juca pe terenul echipei de pe locul 4, CSU Suceava. „La Suceava nu se câștigă prea ușor, chiar și Dobrogea Sud a avut un joc dificil acolo. Noi sperăm să ne ridicăm la nivelul echipei din Suceava și, de ce nu, să putem obține un rezultat bun. Dar, până la rezultat, avem nevoie să practicăm un joc cât mai exact, modern, în viteză, cu o apărare agresivă”, a afirmat Eden Hairi.

Citește și:

HC Farul a urcat pe locul 5 în clasamentul ligii a doua