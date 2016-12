Horia Tecău, eliminat în optimi la Monte Carlo

Principalii favoriți ai probei de dublu din cadrul turneului de la Monte Carlo, dotat cu premii în valoare totală de 3.748.925 euro, constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, au fost învinși, joi, în optimile de finală de cuplul format din Henri Kontinen (Finlanda) și John Peers (Australia) cu scorul de 6-2, 6-3, după doar 59 de minute de joc. Cei doi, care au pierdut ultimele patru partide din acest sezon, au un început slab de an, cele mai bune rezultate fiind prezențele în semifinale la Doha și Rotterdam. Pentru participarea la Monte Carlo, Tecău și Rojer, care au intrat în competiție direct în optimi, vor primi un cec în valoare de 14.470 euro și 90 de puncte ATP.

În schimb, perechea alcătuită din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna s-a calificat în sferturile de finală, după ce a trecut în optimi de cuplul format din Robert Lindstedt (Suedia) și Alexander Peya (Austria), cu scorul de 7-5, 7-5, după o oră și 28 de minute de joc. Cei doi, favoriți nr. 6, au salvat o minge de set în actul inaugural, la scorul de 5-4 pentru adversari. Mergea și Bopanna și-au asigurat un cec în valoare de 28.000 de euro și 180 de puncte ATP și vor juca vineri pentru un loc în semifinale cu favoriții nr. 4, Jamie Murray (Marea Britanie) și Bruno Soares (Brazilia).

EȘEC SURPRINZĂTOR PENTRU DJOKOVIC

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul mondial ATP, a fost învins în turul secund al turneului de la Monte Carlo de cehul Jiri Vesely, locul 55 ATP, cu scorul de 6-4, 2-6, 6-4. Principalul favorit a suferit în fața lui Vesely, finalist anul trecut la turneul ATP de la București, a doua sa înfrângere din acest sezon, după ce a fost nevoit să abandoneze în sferturi la Dubai, dar este pentru prima oară în ultimii trei ani când părăsește un turneu încă de la primul meci. În plus, este prima înfrângere înregistrată de campionul sârb în fața unui jucător din afara Topului 50 ATP în ultimii șase ani, după cea suferită în 2010, în fața belgianului Xavier Malisse, la turneul de la Queen's. „Nimeni nu este invincibil. În tenis se pierde deseori și nu este prima oară când sunt învins în meciul de debut la un turneu, chiar dacă acest lucru nu s-a mai întâmplat recent. Desigur, pe moment, este dificil de acceptat, însă trebuie să-mi felicit adversarul. A fost solid, a avut o tactică bună, jucând într-o manieră agresivă, și-a păstrat break-ul obținut în setul trei și a luptat pentru victorie. Eu, în schimb, am jucat foarte rău, am avut o prestație modestă, cu un joc de picioare foarte slab, în special. Știam că voi avea dificultăți în debutul acestui sezon pe zgură, cu doar două zile de pauză după turneul de la Miami, însă asta este situația. Lucrurile se întâmplă întotdeauna dintr-un un anumit motiv, iar această eliminare îmi oferă mai mult timp pentru repaus, deoarece am cu adevărat nevoie”, a spus Djokovic, care a înregistrat 28 de victorii și două înfrângeri de la debutul sezonului 2016 în circuitul ATP, reușind să câștige patru turnee.

