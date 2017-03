Impozit zero? Nu-l plătesc, du-te naibii de stat!

Aplicarea unei cote diferențiate de impozitare, de la 1 ianuarie 2018, sună bine-n teorie, dar e 100% imposibilă-n practică, dintr-un motiv cât se poate de simplu - „Veniturile bugetare sunt extrem de mici“. Avertismentul vine din partea președintelui Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, care mai spune că, indiferent de cât de mică sau mare e cota de impozitare, românul nu se va grăbi să-și plătească dările cât timp vede că statul are o eficiență jalnică pe partea de cheltuieli și investiții.

Aplicarea unei cote diferențiate reduse de impozitare de la 1 ianuarie 2018, așa cum este prevăzut în programul de guvernare, nu este posibilă, în condițiile în care veniturile bugetare sunt la un nivel extrem de mic, apreciază președintele Consiliului Fiscal (CF), Ionuț Dumitru - „Planul este impozit de 10% la salarii de peste 2.000 lei brut și taxă zero pentru lefuri sub 2.000 lei. Eu cred că trebuie spus răspicat de orice economist responsabil că acest lucru este imposibil. Reamintesc că România are cele mai mici venituri bugetare din Europa - 25% din PIB, iar media comunitară este de 40%. Cred că ne este clar tuturor unde suntem“. Ar trebui deci ca autoritățile să impună taxe mai mari pentru salariile celor care câștigă mai mult? E o opțiune, spune Dumitru - „Corectă sau incorectă, în final este o decizie politică. Realitatea a arătat, de 20 și ceva de ani, că, indiferent de nivelul de taxare din România, veniturile bugetare au fost mici. Dacă înainte de 2005 aveam cote de 40 - 45%, acum sunt la 16%, dar veniturile din taxe și impozite au fost cam pe la același nivel, iar în ultimii doi ani au început să scadă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să găsim soluții de îmbunătățire a colectării“. Ce-nseamnă asta? Simplu - reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală. „Infrastructura Fiscului trebuie clar modernizată, ca să folosim un cuvânt elegant (în special partea IT). Mai exact, trebuie construită, că acum nu prea ai ce să refaci. Și totul trebuie dublat pe partea de cheltuieli bugetare (investiții). Un exemplu - când un cetățean român de rând se duce într-un spital public și vede dezastrul de-acolo, motivația lui de a-și plăti taxele și impozitele scade dramatic. Chiar și dacă am înjumătăți fiscalitatea, conformarea voluntară nu va fi prea mare, din cauza eficienței jalnice pe partea de cheltuieli centrale. Vedem miliarde de lei „investiți“ cu efecte modeste în economie“, conchide președintele Consiliului Fiscal. De notat că, în ianuarie - februarie, ANAF a colectat 31,99 miliarde lei, în scădere cu aproape 1% față de aceeași perioadă din 2016.