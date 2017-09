Inspecţia Judiciară nu vrea să mai plece de la DNA. Control prelungit

Inspecția Judiciară (IJ) a decis să prelungească controlul pe care îl efectuează la Direcția Națională Anticorupție (DNA) până pe 25 august, întrucât volumul de activitate previzionat de inspectori îl depășește pe cel real, a declarat purtătorul de cuvânt al IJ, Alin Alexandru. "Controlul aflat în derulare la DNA a fost prelungit, prin ordin al inspectorului șef, până la 25 august, întrucât volumul de activitate previzionat de inspectorii judiciari îl depășește pe cel real, iar timpul stabilit inițial pentru efectuarea controlului este insuficient", a precizat Alin Alexandru.

El a adăugat că raportul întocmit ca urmare a controlului va fi transmis Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cel mai târziu la 6 octombrie, după ce în perioada 25 august - 15 septembrie va fi redactat și, ulterior, trimis spre avizare către conducerea IJ, arată Agerpres.

Reamintim că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, că, din informaţiile pe care le are, controlul Inspecţiei Judiciare cu privire la activitatea Ministerului Public va fi finalizat pe data de 11 august. "După graficul pe care eu l-am primit, cred că pe data de 11 august ar trebui să se încheie Inspecţia Judiciară. Aici revin cu o precizare: ministrul Justiţiei are două căi de a face un control de fond la Ministerul Public. Pe de o parte, el, ministrul, prin ordin să numească procurorii, obiectivele controlului şi graficul. O altă procedură la care eu am apelat a fost aceea de a mă adresa Inspecţiei Judiciare, solicitând ca în planul lor de măsuri să aibă un astfel de audit", a spus el.

Ministrul a subliniat că acest grafic a fost stabilit de Inspecţia Judiciară, alături de obiectivele controlului, şi nu de către el. "Eu nu am făcut decât scrisoarea de solicitare a controlului de fond, care nu fusese făcut de 10 ani de zile. Eu am auzit că au fost 176 de controale, dar sunt din alea, punctuale", a spus Toader, citat de News.ro. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat luni că a cerut Inspecţiei Judiciare să verifice activitatea managerială la DNA şi la Parchetul ICCJ, unde de zece ani nu au mai fost făcute evaluări. "Am sesizat Inspecţia Judiciară a CSM pentru a face evaluări de fond privind activitatea managerială la DNA, pe de o parte, şi la Ministerul Public, Parchetul ICCJ, pe de altă parte, pentru că la cele două autorităţi nu au mai fost făcute evaluări de fond privind activitatea managerială din 2007. (...) Zece ani de zile o instituţie să nu fie verificată, evaluată nu ştiu dacă este tocmai în regulă, motiv pentru care am sesizat Inspecţia Judiciară, verificările sunt în curs de desfăşurare, aştept cu interes concluziile evaluării", a afirmat ministrul. El şi-a exprimat speranţa că evaluările de management vor arăta "că nu avem o justiţie selectivă" şi că se respectă cronologia soluţionării, în funcţie de cea a înregistrării cauzelor.