Jaf la o sală de jocuri din Constanța

Polițiștii constănțeni se află în alertă după ce un individ, care până la ora închiderii ediției nu fusese prins, a jefuit miercuri, ziua în amiaza mare, o sală de jocuri situată pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanța, în apropiere de zona Capitol. Oamenii legii spun că lovitura a fost dată în jurul orei 16.30. Angajata care a fost atacată de bărbat a povestit că acesta a stat înăuntru timp de 90 de minute, pretinzând că îl așteaptă pe manager pentru a vorbi despre o afacere... A studiat probabil terenul, așteptând un moment prielnic pentru a acționa. "Individul a intrat și mi-a spus că este prieten cu managerul și că îl așteaptă aici ca să discute cu el despre o afacere pe care ei ar fi avut-o în legătură cu un spațiu aflat undeva în spatele sălii. Eram doar eu și el. La un moment dat a intrat un client, dar a stat puțin și apoi a plecat. În tot acest timp eu l-am întrebat de mai multe ori pe individ dacă nu dorește să-l contactez pe manager și să-i spun că este așteptat. El mi-a răspuns că nu este nevoie. Tot vorbea cu cineva la telefon, nu știu cu cine. Nu a jucat la aparate, nu a consumat nimic", a povestit tânăra agresată de tâlhar.

A ATACAT-O PE ANGAJATĂ La un moment dat, acesta a rugat-o pe angajata sălii de jocuri "Fortuna Gambling" să îi arate preț de câteva minute spațiul de care pretindea că este interesat. Fără să bănuiască prin ce coșmar avea să treacă, aceasta a fost de acord. "Mi-a spus că are de gând să facă niște fotografii acolo, ca să i le arate cuiva. Nu mi-am dat seama ce plănuiește și am acceptat să îl las să intre. Apoi am mers după el. Într-o fracțiune de secundă a venit lângă mine, m-a prins de ambele mâini și mi-a spus să-i dau cheile sertarului în care ținem banii... Prima dată am avut senzația că glumește, dar apoi mi-am dat seama că vorbea serios. M-am speriat foarte tare", a mărturisit tânăra. În clipele următoare, autorul i-a pulverizat fetei în ochi spray lacrimogen! A pus mâna pe cheile pe care victima le avea în buzunarul de la spate, a descuiat sertarul și a furat, potrivit anchetatorilor, suma de 12.000 de lei. Apoi a luat-o la fugă.

ANCHETĂ Angajata sălii a apăsat butonul de panică, iar echipele de intervenție ale firmei de pază și protecție Zip Escort au sosit, în scurt timp, la fața locului. Atacatorul se făcuse, însă, nevăzut. La sala de jocuri au sosit și polițiștii, care au izolat imediat perimetrul și au pornit cercetările. "Sala de jocuri dispune de camere de supraveghere atât în interior, cât și pe exterior. Autorul a stat aproape o oră și jumătate înăuntru, mințind că mă așteaptă pe mine pentru a discuta despre o afacere", a declarat Cristian Cerneschi, managerul sălii de jocuri.

Oamenii legii vor urmări imaginile surprinse de camere pentru a stabili identitatea atacatorului. La fața locului au sosit și criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, care au ridicat probe. Ancheta a fost preluată de ofițerii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța, care au întocmit un dosar penal pentru tâlhărie.