Lacrimi şi bocete la Comisie: SRI este demonizat şi nu se poate apăra!

După o audiere-maraton de peste şapte ore în faţa Comisiei de Control al SRI din Parlament, directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat că instituţia pe care o conduce se simte atacată, demonizată chiar, şi că „un SRI timorat nu face bine nimănui”.

Directorul SRI a fost chemat la audieri după scandalul generat de dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, confruntare din care generalul Florian Coldea, primul adjunct al Serviciului, a intrat în anchetă internă, a fost pus la dispoziţie şi apoi şi-a înaintat demisia. Un al doilea raport, ca motivaţie a audierii, este cel despre generăleasa Elena Istode, zisă şi Anaconda, care se ocupă de Divizia C din SRI şi care s-a fotografiat pe un iaht de lux, într-o vacanţă plătită la Monaco, de un deputat certat cu legea. Adicătelea, cam scenariul care l-a detronat pe Coldea. După prezentarea celor două rapoarte, dintre care ultimul nu este finalizat, directorul SRI, Eduard Hellvig, a precizat că asistăm la un atac fără precedent la adresa SRI. "Am participat astăzi la o discuţie extrem de utilă, onestă, transparentă, aşa cum este normal să existe între Comisia de Control şi SRI. Discuţiile, evident, nu au ocolit niciun subiect în care a fost implicat numele SRI. Am oferit detalii despre ancheta internă. Aş vrea să fac câteva lămuriri pe care le consider extrem de necesare, atât pentru opinia publică, dar şi pentru partenerii noştri interni şi internaţionali. Suntem martori la o divizare fără precedent în societatea românească, dar şi la un atac fără precedent la adresa instituţiei pe care o conduc. Am luat la cunoştinţă toate subiectele care se discută în spaţiul public şi am luat ca atare poziţiile de bună credinţă şi voi ţine cont de ele. Am sesizat că există intenţia de a destabiliza o instituţie foarte importantă - SRI. Le transmit tuturor că SRI are mecanisme interne de apărare, iar un SRI timorat nu foloseşte nimănui. Nici societăţii româneşti, nici partenerilor. Suntem demonizaţi în fiecare zi şi cei care ne atacă ştiu că nu vom intra în acest joc. Ne este foarte greu să ne apărăm!", a declarat Eduard Hellvig.

Ce spune şeful SRI despre dezvăluirile lui Ghiţă?

În ce priveşte unul dintre cele mai importante subiecte ale prezentului, Hellvig a declarat că dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă nu pot fi dovedite că sunt sută la sută adevărate. El a precizat că a preluat mesajele "venite din partea persoanelor de bună credinţă" şi că le va trata cu toată seriozitatea adecvată situaţiei. Directorul SRI a menţionat că nu are date şi dovezi care să confirme ce se vehiculează în spaţiul public, însă, dacă ele există, atunci trebuie puse la dispoziţia anchetatorilor.

Lămurirea a venit din partea preşedintelui Comisiei de Control al SRI, Adrian Ţuțuianu, care a confirmat, chiar pe baza rapoartelor interne ale SRI, dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă privitoare la vacanţele pe care le-a petrecut alături de familia generalului Florian Coldea. De asemenea, potrivit acestuia, SRI confirmă şi vancaţele exotice petrecute de generalul Elena Istode cu familia Rizea. "După cum cunoaşteţi, în presă au apărut câteva fotografii, doamna general a fost prezentă împreună cu familia Rizea la Monaco şi era normal ca noi să cerem să fie lămurite aceste lucruri. Din datele prezentate de SRI, rezultă că a fost prezentă la Monaco şi la Nisa, iar o bună parte din cheltuieli au fost acoperite de doamna general. Aceste vacanţe s-au efectuat în virtutea faptului că doamna general a fost colegă de facultate cu doamna Rizea", a declarat Adrian Ţuţuianu. Preşedintele Comisiei de Control al SRI a confirmat faptul că familia Coldea a fost în concedii cu familia lui Sebastian Ghiţă la Paris şi în Toscana: "Familia Coldea a prezentat facturi prin care arată că şi-a acoperit din bani personali cheltuielile cu aceste vacanţe". Sebastian Ghiţă a declarat însă că facturile respective i-au fost puse la dispoziţie generalului Coldea, la cerere, chiar de deputat, pentru a se putea acoperi în caz de vreo anchetă.



SRI-ul, prea atacat de presă???

De asemenea, Hellvig a vorbit şi despre ceea ce el numeşte “atacurile din partea presei”. Şeful SRI spune că orice mesaj al SRI este mereu interpretat şi că instituţia sa nu poate face faţă unui asemenea război mediatic. Mai mult, Hellvig se jură că instituţia condusă de el nu face absolut niciun abuz. "Oricând SRI va fi solicitat sau mandatat va fi solicitat, va răspunde afirmativ, ca şi în trecut. Demonizarea instituţiei îi afectează pe angajaţii noştri oneşti şi loiali. Ne afectează misiunea dată de lege. Ne e greu să ne apărăm. Fiecare mesaj ne este interpretat. Cei care ne atacă ştiu că nu ne putem apăra. Sperăm ca aceste lucruri să se oprească măcar pentru binele României. Eu ţin SRI în limitele cadrului legal şi ale misiunilor stipulate de lege. Eu urăsc abuzurile. Cine mă cunoaşte ştie asta", a mai spus Hellvig.