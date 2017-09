Legea pensiilor, finalizată în mai puţin de două săptămâni

Una din cele mai aşteptate legi de către milioane de români este Legea pensiilor, care ar trebui să fie finalizată în aproximativ 10 zile, transmite România TV. Legea pensiilor ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie, conform graficului anunţat de ministrul Muncii. Noua lege va rezolva toate inechităţile din sistemul de pensii din România. Nu este exclus să fie introdusa şi a 13-a pensie, iar fiecare pensionar să primeasca anual încă o pensie în plus.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat la România TV că după ce va intra în vigoare noua lege a pensiilor, fiecare pensie aflată în plată va trebui recalculată, însă nicio pensie nu va fi scăzută. "Trebuie sa facem o noua lege a pensiilor cu care vom veni in octombrie, nu e normal sa iesi in 2010 cu o pensie mai mare decat unul care iese in 2011, e o nebunie, un haos in sistem... dupa aceasta lege a pensiilor va trebui ca fiecare pensie aflată în plată să fie recalculată, niciuna in jos...asta presupune un efort din partea funcţionarilor casei de pensii si foarte multe modificari în administrarea caselor de pensii. Avem de gand ca in perioada urmatoare sa facem o restructurare a ceea ce inseamna activitatea din toate institutiile care sunt in subordinea Ministerului Muncii, nu ma refer la faptul ca va trebui sa dam oameni afara, dar va trebui sa gandim altfel directiile respective", a declarat la România TV ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu: Va scădea vârsta de pensionare pentru femeile care au peste trei copii

Potrivit ministrului Muncii, o altă certitudine a programului de guvernare este reprezentată de scăderea vârstei de pensionare pentru femeile care au peste trei copii, aceasta fiind o măsură de stimulare a natalităţii.