Leicester City a devenit în premieră campioană a Angliei

Remiza de luni seară a lui Tottenham Hotspur, 2-2 (Gary Cahill 58, Eden Hazard 83 / Harry Kane 35, Son Heung-Min 44), în deplasare, cu Chelsea Londra a parafat matematic cucerirea titlului de campioană a Angliei de către Leicester City. Golul egalizator înscris de Hazard a păstrat-o lider pe Leicester, cu un avans de șapte puncte în fruntea clasamentului din Premier League, față de Tottenham, cu două etape înainte de finalul campionatului.

Leicester City a câştigat primul campionat din istoria clubului. Echipa antrenată de Claudio Ranieri nu a pierdut în ultimele zece meciuri de Premier League şi a înregistrat doar trei eşecuri în cele 36 de partide din acest sezon. Vardy şi compania vor primi medaliile de campioni sâmbătă, după meciul cu Everton, de pe „King Power Stadium”.

Leicester City este doar a șasea echipă care câștigă titlul în Premier League de la înființarea competiției, în 1992, și per total este a 24-a campioană din istoria Angliei. La începutul sezonului, Leicester avea o cotă de 5.000 la 1 de a deveni campioană, după ce în stagiunea precedentă evitase retrogradarea în ultimele etape!

Leicester City, club înființat în 1884, avea în palmares doar patru trofee majore în istoria sa de 132 de ani: trei Cupe ale Ligii Angliei (1964, 1997, 2000) și o Cupă a Angliei (1971). „Vulpile” au promovat în Premier League în 2014, iar anul trecut s-au menținut în elită cu destule emoții... Performanțe asemănătoare au mai realizat Blackburn Rovers, în 1995, la doar trei ani de la crearea Premier League, sau nou-promovata Nottingham Forest, în 1978. BBC consideră titlul cucerit de Leicester City drept cel mai neaşteptat triumf din istoria sportului!

Clubul cumpărat în 2010 de grupul King Power, al omului de afaceri thailandez Khun Vichai Srivaddhanaprabha, nu are în rândurile sale staruri, însă trioul cvasinecunoscut Jamie Vardy - Riyad Mahrez - N'Golo Kante a făcut furori în acest sezon, punând în umbră vedete pentru care echipele mari au plătit zeci de milioane de lire sterline. Vardy, desemnat cel mai bun fotbalist englez al sezonului, a marcat 22 de goluri, mijlocașul algerian Mahrez a fost desemnat de fotbaliștii din Premier League cel mai bun jucător al sezonului, grație celor 17 goluri înscrise și celor 11 pase decisive, iar mijlocașul francez N'Golo Kante a strălucit, deși are rolul de recuperator. Un merit important are și antrenorul italian Claudio Ranieri, care a venit la Leicester după ce fusese demis de la naționala Greciei, în 2014.

