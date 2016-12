Lucia Varga: „Ponta nu va reuși niciodată să iasă din zona nesimțirii politice“

21:04:15 / 07 Decembrie 2016

E NEVOIE DE UN CIOMAG NU DE O VARGA

Dna Varga ne vorbeste despre nesimtirea lui Ponta . Are dreptate, dar uita de nesimtirea lui Antonescu , deveniti frati de cruce in USL , continuatori a numeroase complicitati dintre PNL si PSD . PNL pretinde ca este continuatorul P.L. condus de batranul Bratianu . Isi poate imagina cineva ca I.C.Bratianu putea sa faca un soi de USL cu Partidul Conservator condus de PP Carp ? Chiar sa fi vrut , nu se putea , deoarece atunci cand a incercat asa ceva Carp i-a spus ca nu se aliaza cu PL pana cand acest partid nu va lichida coruptia ( a se vedea volumul PPCarp - Discursuri ) . Dna Varga vrea ca PNL sa fie crezut . Pentru ce ? Cu ce se deosebeste de ceealte partide , referindu-ne cel putin la trecut . In cine sa mai avem incredere cand timp de 26 de ani partidele n-au urmarit decat votul cetatenilor , puterea si chiverniseala . A fost un moment cand un asa zis liberal , Hasotti , lovea napraznic cu declaratiile sale in PSD . Si rezultatul ? Cand PNL a intrat in USL , marele luptator liberal a tacut chitic , demostrand ca nu este decat un fanfaron, gata sa omoare mustele . Cati stiu dintre actualii penelisti , ce atitudine a avut CA Rosetti , unul din fauritorii Partidului Liberal si prieten cu IC Bratianu faţă de propriul sau partid ? Nemultumit de animite fapte si atitudini , Rosetti si-a dat demisia din Parlament deoarece , motiva el , - citam - " imoralitatea a devenit o deprindere ". si printr-o scrisoare publicata in " Romanul " declara ca se retrage din viata politica pe motiv ca I.C. Bratianu nu vrea sa sustina reformele democratice . Ce sa mai zicem de Dumitru Bratianu , fratele lui I.C.Bratianu care intr-o scrisoare îi acuza pe liberali ca " sunt speculanti fara rusine de oameni cari au ajuns a crede ca-si pot permite pentru a se mentine la putere ca sa se imbogateasca din averile noastre si din saracia poporului ". In incheiere Dumitru Bratianu chema intreaga opozitie " la lupta pentru rasturnarea regimului odios .......si de la colibă până la Palat , din toate piepturile sa iasa strigatele : jos regimul coruptiunii si al minciunii ". Avem in vremea noastra astfel de politicieni ? Unii au criticat vehement adversarii politici , dar nu pentru indreptare , ci pentru a le lua locul si sa comita aceleasi ilegalitati . Badarania , batjocura , mitocania , calomnia ( si coruptia , demagogia , incompetenta , adaugam noi ) nu sunt rezultatul unui oarecare Ponta ci a modului in care au facut politica asa zisele partide romanesti , care au stapanit si stapanesc Romania de 26 de ani . Politica romaneasca are mai multa nevoie de un ciomag nu de o varga .