Maicile Mănăstirii Colilia, în frig și pe întuneric! Să le ajutăm!

22:36:22 / 02 Noiembrie 2017

Fa , Rafaelo !

Locuri de munca exista , la munca deci ! Nu mai parazitati tara asta , nu mai cersiti pentru a trai bine . La munca , putorilor ! Ati impanzit toata Dobrogea si tara cu mii de manastiri in care isi fac veacul o multime de infractori , de penali , de corupti , de manuitori de bani , multi bani publici , pe care ii impart frateste cu primari gainari , cu parlamentari asisderea , sefi de partide si de caracatite locale , care sunt mana in mana cu Spagoveanul si cu liota de berbeci din jurul sau ... Rusine ! Tocmai am comemorat moartea acelor tineri valorosi care au ars la Colectiv si au fost apoi ucisi in spitalele fara dotari , fara medici specialisti si fara medicamente , iar voi pitipoancelor parazite vreti conditii decente din banii prostilor ?