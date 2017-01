Marinar din Constanța, ucis și aruncat de pe navă în Marea Galbenă?

10:52:49 / 21 Octombrie 2015

Critic

Nu stiu cat de coincis este Mihalcioiu in ceea ce priveste ancheta si rezultatul, insa autoritatile din asia privind situatia persoanelor care dispar mereu de la bordul navelor, nu prea au ce face,mai degraba gasesc scuze decat sa caute acul in carul cu fan, de unde mai pui ca si of mec,nu prea avea el ce sa caute pe punte noaptea...fiind una din motivele care trag inapoi de a mai gasi un vinovat de o posibila crima, acum...daca a cazut in apa, ca era ranit, ca nu era...in marea Galbena,putin probabil sa rezisti mai mult de 6 ore da pai 12,24..s.a.m.d. Chinurile groaznice se duc intre familie si compania de shipping care trebuie sa dee un raspuns concret si sa plateasca. Mare pacat de valorile Romaniei care "se duc pe apa sambetei" si pe deasupra mai sunt si judecate de parca na fost nimeni. Odihneasca