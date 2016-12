Mark Selby și-a adjudecat Campionatul Regatului Unit

Englezul Mark Selby a câştigat pentru a doua oară în carieră Campionatul Regatului Unit la snooker, după ce l-a învins pe compatriotul său Ronnie O'Sullivan în finala de duminică seară cu scorul de 10-7. El a devenit al şaselea jucător din istorie care triumfă la cele mai puternice două turnee din snooker în acelaşi an calendaristic: Campionatul Mondial şi Campionatul Regatului Unit. Pe lângă Selby și Ronnie însuși, doar Steve Davis, Stephen Hendry, John Parrott și John Higgins se mai pot lăuda cu o asemenea performanță. De altfel, cei șase sunt singurii jucători care de-a lungul istoriei au câștigat toate cele trei turnee din cadrul „Triplei Coroane” (Campionatul Mondial, Campionatul Regatului Unit și Mastersul) de cel puțin două ori.

Selby mai câştigase şi ediţia din 2012 a Campionatului Regatului Unit, 10-6 în finala cu Shaun Murphy, iar acum a triumfat din nou, la vârsta de 33 de ani, urmând să încaseze un premiu de 170.000 de lire sterline. „Mă simt fantastic, e un sentiment unic să câştigi Campionatul Britanic. Aşa cum am spus şi atunci când am câştigat pentru prima oară Campionatul Mondial, nimic nu e mai mai frumos în snooker decât cucerirea unui titlu major după o finală cu Ronnie O'Sullivan. Am făcut asta la Campionatul Mondial, la Masters, iar acum la Campionatul Regatului Unit. E incredibil!”, a declarat Mark Selby la finalul turneului desfășurat la Barbican Center din York.

Selby a început finala în forță și s-a detașat la un incredibil 6-2 după prima sesiune. „Racheta” s-a mobilizat după pauză şi lăsa impresia că poate reuşi o revenire memorabilă, venind la un singur frame în spatele adversarului, scor 7-8. Dar „Bufonul din Leicester” a fost mult mai inspirat în ultimele două jocuri, adjudecându-şi victoria graţie unor break-uri de peste 100 de puncte (134, respectiv 107).

Campionatul Regatului Unit este al doilea turneu de snooker ca importanță după Campionatul Mondial și aliniază la start cei mai buni 128 de jucători ai lumii, care își dispută premii în valoare totală de un milion de euro (850.000 de lire sterline). Al doilea turneu din „Tripla Coroană” este Mastersul, care va debuta pe 15 ianuarie. Ronnie O'Sullivan este campionul en-titre al competiției londoneze și își va începe apărarea titlului în fața lui Liang Wenbo, la Alexandra Palace din Londra, în perioada 15-22 ianuarie 2017.

Tragerea la sorți a partidelor din primul tur a avut loc chiar la York, duminică:

Ronnie O’Sullivan - Liang Wenbo

Neil Robertson - Ali Carter

Judd Trump - Marco Fu

John Higgins - Mark Allen

Stuart Bingham - Joe Perry

Ding Junhui - Kyren Wilson

Shaun Murphy - Barry Hawkins

Mark Selby - Mark Williams

