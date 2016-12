„Micul Regat“, marele scandal! Copii chemați cu mandat la instanță

Scandalul continuă în cel mai controversat dosar al momentului, aflat pe rolul instanțelor din județul Constanța. Vineri, la Judecătoria Constanța a avut loc un nou termen în cauza „Micul Regat". Magistratul constănțean Bogdan Alexandru Arhip a emis mandate de aducere pe numele a cinci copii care au fost bătuți de educatoarele de la „grădinița groazei". A vrut să-i audieze cu orice preț, chiar dacă imaginile înregistrate de camerele de supraveghere arată foarte clar faptul că cei mici au fost într-adevăr abuzați. Jandarmii s-au deplasat dimineață la locuințele unde stau copiii, dar fără folos. Unul dintre minori nu a putut fi adus la instanță pentru că era bolnav, alt copil era în altă localitate, iar în celelalte trei cazuri micuții au fost reprezentați de avocați la instanță. Însă avocații apărării nu s-au lăsat cu una, cu două. Au cerut instanței să-l ia la întrebări și pe medicul care a emis scutirea medicală pentru minorul bolnav.

„Mi se pare puțin suspect așa, să te îmbolnăvești chiar în ziua ședinței. Mi se pare suspect să ți se facă rău chiar atunci când ai nevoie. Am vrut doar să se facă verificări în acest caz. Dacă este adevărat, îi urez copilului să aibă sănătate. În schimb, dacă nu este adevărat, înseamnă că un medic a comis o infracțiune. Este nevoie ca acești copii să fie audiați pentru aflarea adevărului. Dacă probele erau suficiente, eu cred că instanța deja se pronunța, altfel consider că probele nu sunt suficiente. Fiecare dintre părinți spune ce dorește și părerea lor poate fi subiectivă. Copiii trebuie să vină și să-și spună opinia, pentru că în altă situație, cu două declarații ale unor martori sub acoperire și trei pe care nu îi mai găsești, poți să trimiți la închisoare pe oricine. Vi se pare corect? Acești copii pot fi audiați, în camera de consiliu, în prezența unui psiholog, cu reprezentanții de la Protecția Copilului de față, astfel încât să nu mai fie probleme. Iar părinții trebuie să știe că împiedicarea fără drept a instanței să efectueze în condițiile legii un act procedural constituie o infracțiune", a declarat avocatul apărării, Alexandru Niță.

În cele din urmă, părinții au fost amendați cu 500 de lei pentru că au refuzat să-și lase copii la instanță. În schimb, apărarea a strâns rândurile în sala de judecată. Directorul grădiniței „Micul Regat” s-a prezentat la instanță alături de educatoare. Judecătorul Arhip a stabilit un nou termen pentru data de 14 octombrie. Dacă părinții nu vor aduce copii la instanță atunci, vor primi o amendă în valoare de 1.000 de lei.

„Decizia de a ne amenda este o formă continuă de abuz și o încercare de a pune presiune pe noi pentru a ne forța să încălcăm drepturile copiilor, ignorând interesul superior al minorului. Domnul judecător a ignorat și raportul de expertiză depus la dosar, din care reiese clar faptul că minorii vor fi revictimizați și traumele vor fi reactivate. Prima oară, magistratul a menționat că dorește să emită mandat de aducere doar pentru părinți, iar noi să fim însoțiți de minori, după care la final a declarat că va emite mandate atât pentru părinți, cât și pentru minori. Nu pot decât să cred că se vrea ca noi să ne întâlnim pe data de 14, cu mic, cu mare și părinți, și copii, și educatoare. Însă, și cu prețul unei noi amenzi, nu vom aduce copiii la instanță, dacă nu se vor îndeplini condițiile minime pentru ca aceștia să nu aibă de suferit", a declarat mama unuia dintre micuții abuzați de educatoarele de la grădinița „Micul Regat".

Avocații copiilor au mai formulat o cerere de recuzare a judecătorului Arhip. „Mă așteptam ca judecătorul să procedeze la amendarea părinților, având în vedere că este al treilea termen la care aceștia sunt chemați să aducă minorii la instanță. Judecătorul a spus ca la următorul termen să venim cu copiii mai întâi la instanță, pentru că apoi stabilește el cum îi audiază. Copiii se vor prezenta dacă se va stabili un cadru sigur, în care aceștia să nu fie supuși la alte traume. Noi am formulat o nouă cerere de recuzare. Am depus în scris motivarea și așteptăm soluționarea ei. Am cerut recuzarea judecătorului pentru că s-au făcut multe demersuri împotriva lui. Mă refer la cercetarea sa disciplinară, iar acest lucru l-a afectat și acum se simte asta în sala de judecată. Are o atitudine tot mai dușmănoasă față de noi. Atitudinea din sala de judecată este total neprofesională. În acest moment vorbim despre un joc al ambițiilor pe care domnul președinte îl face cu noi", a declarat Ștefan Dumitru, avocatul unuia dintre copii.

Reamintim că, la jumătatea lunii august, avocații copiilor maltratați de educatoarele de la grădinița „Micul Regat" au înaintat la Curtea de Apel Constanța o cerere de strămutare a procesului de la Judecătoria Constanța. Magistrații au respins însă cererea.

Reprezentanții Jandarmeriei au mers și la data de 22 iulie la domiciliile celor mici, pentru a-i lua și a-i duce în sala de judecată. Surpriză! Aceștia erau plecați în vacanță.

Scandalul monstru de la „Micul Regat“ a izbucnit după ce unul dintre părinţii copiilor maltrataţi a intrat, întâmplător, în posesia imaginilor cu abuzurile petrecute în Centru. Unii micuţi au ajuns acasă plini de vânătăi. Mai mult, copiii primeau vin înainte de culcare, iar când se trezeau, li se dădea cafea. De asemenea, la ora de somn, erau loviţi ca să adoarmă.

Citește și:

Decizie importantă în dosarul „Grădinița Groazei“! Vezi despre ce e vorba!