Mihai Tudose: bani de lefuri sunt, bani de pensii sunt, există bani pentru sisteme de sănătate

Premierul Mihai Tudose a afirmat că deficitul de 3,2% din PIB la jumătatea lui 2017 înseamnă unul de sub 3% la sfârșitul anului, menționând că vocile din opoziție care spun că nu sunt bani de pensii sau salarii arată iresponsabilitate din punctul de vedere al interesului național. "Întotdeauna primul semestru este mai prost decât ultimul. Începe cu iarna că nu se mișcă nimic. 3,2% de pe primul semestru, cel mai prost, este până la urmă o dovadă a gândirii pozitive pe care o avem și a angajamentului de a nu sări de 3%, eu spun că va fi chiar sub 3%. Că sunt pe piața românească tot felul de voci, în ghilimele... Eurostatul a spus că este 3,2%. Am înțeles, și? Eu vă spun că 3,2% la jumătatea anului înseamnă sub 3% la sfârșitul anului pentru acum încep să se miște proiectele, încep să intre banii în economie, pe marile proiecte. Au venit banii europeni, ceea ce în prima jumătate a anului nu au fost, deci sunt câteva argumente", a spus Mihai Tudose, într-un interviu pentru Antena 3 difuzat duminică, întrebat în legătură cu datele publicate de Eurostat privind un deficit de 3,2% din PIB pe primul semestru.

El a mai spus că vocile de la opoziție care spun că nu vor fi bani pentru pensii și salarii arată iresponsabiliate. "Faptul că tot apare în spațiul public câte o voce la la opoziție care spune: vai nu o să mai aibă bani de salarii și de pensii, vai o să bage țara în faliment. Știți la un moment dat este vorba de iresponsabilitate din punctul de vedere al interesului național. Nu se poate să fii atât de iresponsabil să arunci pe piață asemenea mesaje la nivel de lider de opoziție, este absolut iresponsabil. Cred că va fi ultima dată când voi răspunde unor asemenea tâmpenii", a adăugat Tudose, conform Agerpres.

Conform acestuia, măsurile de disciplină economico-financiară vor duce la echilibrarea bugetului. "Niște măsuri clare de disciplină economico-financiară vor duce în mod cert la echilibrarea bugetului și la ținut deficitul la 3%. Asta înseamnă o muncă mai intensă, mai asiduă a celor de la ANAF, pe disciplină financiară și în fapt a fost vorba și de o punere în practică a marilor probleme de investiții", a afirmat premierul.

În legătură cu rectificarea bugetară din august, Mihai Tudose a spus că speră că, în majoritatea ei, va fi pozitivă, fără să dea alte detalii. "Nu fac rectificare la televizor, o să o prezint, o să vorbim despre ea când va fi gata. Vă asigur că bani de lefuri sunt, bani de pensii sunt, există bani pentru sisteme de sănătate, pentru învățământ și pentru investiții", a adăugat Tudose.