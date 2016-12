Ministerul Educației, cu ochii pe numirile directorilor de școli!

18:20:21 / 23 August 2016

vor primii ochelari cu infrarosu

Ministrul educatie cu ochii pe numirile directorilor??!!! nu cred !!! pentru ca un om care vrea sa faca ceva se apuca si face si apoi faptele vor vorbi in locul sau; in traducere daca , ministru educatiei lua la pas , la vizionat si la puricat toate numirile de directori din tara asta vedea care sunt problemele ( si va asigur eu sunt colosale!!!!) si prin puterea exemplului incepea sa indrepte lucrurile , nu dadea intai interviuri cu ce estimeaza sa faca...oare la sfantul asteapta?; un exemplu luam orasul Constanta : incepeam sa citesc in presa de scandalul cu scoala 28 , unde s-au facut sute de reclamatii si s-a dus un razboi mediatic ce a tinut 2 ani, , apoi scoala 12, scoala 6, , scoala 30, apoi sc 5 unde in decurs de 1 an s-au schimbat 4 directori (- ultimi trei avand misiunea clara a clicii de la isj, anterioare, actuale si de ce nu viitoare, sa duca la capat planul de distrugere a unei scoli nu de elita ci de invatamant de masa, integrator ( cine nu stie ce inseamna -sa se documenteze ) scoala ce are cladirea donata statului roman cu specificatia clara de a nu i se schimba destinatia in veci, scoala de patrimoniu arhitectural careia i s-a pus la conducere cel putin in ultimul an oameni , de rea vointa, incapabili sa lase slugarnicismul fata de stapini deopare, in detrimentul, pina la urma, a viitoarelor generatii de copii ;ca sa particularizez si mai mult : penultimul director nu avea compatibilitate cu mediul preuniversitar, era un arbitru de handbal ce preda la universitate si nu stia nimic din managementul unei scoli, in schimb a stiut sa isi spioneze subalternii in birouri cu ajutorul camerelor video montate ilegal , cel care ia urmat este si acum director reconfirmat in functie, este prieten si coleg de arbitraj la handbal cu fostul ( iar cei doi sunt prieteni ff buni se pare cu RP fostul mosier al isj), este profesor de sport ce preda in continuare la sc 3, arbitreaza chiar si in cursul saptamanii sau in timpul orelor de program de directorat ( adica chiuleste de la scoala sa arbitreze prin tara), apoi incepand cu luna mai a avut si program de lucru ca salvamar la un renumit aqua park de pe litoral; deci personajul este multilateral dezvoltat in toate si in nimic: ( vorba ceea, munceste 50 ore cand ziua are 24); de cele mai multe ori a fost, presupun , depasit de problemele curente ale scolii si le-a rezolvat cu urlete, tipete, molestari fizice la adresa elevilor, cu intimidari si sicane nedemne de un cadru didactic la adresa colegilor subalterni, cu inchiderea ochilor la distrugerea in fapt a scolii ca si cladire reabilitata din temelii si care acum are usile carpite, sparte , bancile distruse , peretii zgariati, , ce sa mai vorbim de catedre intregi ne scoase la concurs ci pastrate pentru a fi date celor alesi pe usa din dos sau trimisi cu dedicatie de la isj fara decizii de numire .. dar, cu multe sacosi probabil lasate unde trebuie, si ,....pentru toate aceste fapte de vitejie domnul director a fost premiat cu inca o scoala in custodie sc 6, pe langa scoala 5 si 2 gradinite pe care le are in ograda proprie a lui (sau a clicii mizere de la isj) si lasat sa le pastoreasca in pace si dplina armonie inca un an sau poate mai multi ....? Daca ministru ar vrea cu adevarat sa vada si sa faca ceva ar avea de unde sa inceapa,dar sa inceapa odata ca deja cateva generatii de copii sunt distruse iar, viitorul nostru ca oameni educati este 90% iremediabil compromis , si coruptia, aceasta mizerie a firii umane are dimensiuni la nivelul invatamantului ce depasesc fantasticul , Oare vom reusi sa ne depasim gaurile negre ale inconstientei si sa gasim ramasitele constiintei noastre ca oameni si sa actionam odata ? in timp ce scriu mintea mi-a furnizat o imagine virtuala pe care am vazut-o aievea zilele trecute la Muzeul de Arheologie : copia Ganditorului de la Hamangia alaturi de o moneda antica un coson batut la Histria - daca stramosii nostrii au fost in strare sa creze astfel de lucruri , noi le suntem datori copiilor nostri de unele cel putin la fel de durabile in timp ( ii invit pe cei ce nu au vizitat inca expozitia temporara de la muzeu sa mearga da vada cum un banut cu diametru de 0.5 cm poate prezenta istoria unui neam )- si pooate vom reusi de exemplu sa batem o medalie ce are pe verso cladirile sc 4 si 5 , scoli de patrimoniu peste veacuri