Noul ministru al Justiţiei ar putea fi propus în cel mult 24 de ore

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la România TV că OUG 13 a fost un pretext din partea adversarilor politici pentru a cere demisia Guvernului şi a precizat că viitorul ministru al Justiţiei ar putea fi propus miercuri, după şedinţa coaliţiei de guvernare. Tot miercuri PSD ar urma să ia o decizie şi în privinţa vicepreşedintelui Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, care în ultimele săptămâni a adus numeroase critici conducerii de la centru. Liviu Dragnea a subliniat la România TV că OUG 13 acoperea un vid legislativ, însă s-a văzut că ordonanţa a fost doar un pretext pentru că în continuare se cere demisia Guvernului. "Am văzut foarte mulţi oameni supăraţi, chiar și străini, şi mi s-a părut ciudat cum un şef de bancă protestează împotriva Guvernului. Am auzit şi eu cum multinaţionale au promovat şi susținut aceste proteste. Am primit şi eu de la Adrian Ţuţuianu informaţiile pe care le-a şi spus public". "Asta nu înseamnă că nu aştept şi eu continuarea de la domnul preşedinte Ţuţuianu, să spună informaţiile pe care le poate spune, dar marea majoritate sunt informaţii publice, pe care publicul trebuie să le ştie", a spus şeful Camerei Deputaţilor. Şeful comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, a declarat pe 6 februarie că va cere Serviciului Român de Informaţii (SRI) răspunsuri cu privire la suspiciunile sale că multinaţionalele ar fi sprijinit protestele antiguvernamentale din România, explicând că acest lucru ar încălca legea securităţii naţionale.

Liderul PSD pune actuala stare a societăţii pe seama nemulţumirii şi frustrării adversarilor politici pentru pierderea alegerilor parlamentare. "Eu nu pot uita ce i-a spus preşedintele Iohannis lui Tăriceanu...că declară război total PSD. Este păcat că s-a ajuns în situaţia asta. Încerc să înţeleg înfrângerea şi frustrarea preşedintelui. Ar fi trebuit ca Iohannis să fie preşedintele tuturor românilor şi să nu instige la proteste. Adevărul o să iasă la iveală. Cred ca se face orice ca acest program sa nu fie pus in practica pentru ca exista riscul ca ei sa devina spectator la un program bun".

DESPRE NOMINALIZĂRILE NOILOR MINIŞTRI

În ceea ce priveşte numele noului ministru al Justiţiei, preşedintele PSD a punctat că acesta va fi comunicat după şedinţa de miercuri din coaliţie. "Cred ca in cursul săptămânii viitoare trebuie să se stabileasca cele două nominalizari și trimise la Cotroceni pentru a fi aprobate de Iohannis. Am vorbit cu premierul, iar după emisiune îi sun pe Tariceanu și Constantin, miercuri o să discutăm și poate se și aprobă să dăm drumul procedurilor legale. Pentru Justiţie, trebuie sa fie un ministru care sa aiba un CV bun, greu de contestat, experiență în domeniu, capacitate de a genera și coordona și o dezbatere serioasă, în care să se discute de legislația din acest domeniu. Plecând de la coduri, sunt oameni condamnați din cauza unor articole neconstituționale…".

Liviu Dragnea a menţionat că dacă aceste calităţi sunt întrunite de un om politic e bine, dacă nu e politic, dar dacă este un profesionist experimentat e la fel de bine.

În ceea ce-l priveşte pe viitorul ministru al IMM-urilor, liderul PSD a spus că este nevoie de un om cu oarecare greutate politică, să înţeleagă mediul de afaceri, să aibă experienţă şi să comunice.