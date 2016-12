O afacere excelentă, made in Constanţa, pe internet!

00:24:40 / 05 Octombrie 2015

mda

tanti Ligia care nu da bon sau chitanta la tortuletele ei ! la gradi ne-au cerut certificat de calitate la tort. dansa fiind ilegala nu a putut da asa ceva . am anulat comanda si a refuzat sa imi returneze avansul. E o hoata si o escroaca ! Sa nintre in legalitate mai intai si abia apoi sa para in presa ! Gazetari penibili ce sunteti : v-a dat 2-3 borcane de dulceturi cadou si voi fuga fuguta ii si faceti reclama gratuita in presa !