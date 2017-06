O familie de sirieni, dispărută de la un campionat școlar de șah din România

Cinci membri ai unei familiii de sirieni veniţi la Iaşi pentru a participa la Campionatul Mondial Şcolar de Şah au fost văzuţi pe Aeroportul din Iași când își cumpărau bilete cu destinația Viena, declară poliţiştii ieşeni. La hotelul din Iaşi, ei au lăsat o valiză goală. Mai multe surse au declarat că familia de sirieni venită la Iași la Campionatul Mondial Şcolar de Șah de la Iași s-ar afla în Viena. Polițiștii ieşeni au confirmat că cei cinci membri ai familiei de sirieni au fost văzuți joi pe Aeroportul din Iași când își cumpărau bilete cu destinația Viena. "Familia respectivă are viză Schengen. Era vorba de doi adulți și trei copii, trei jucători cu coeficienți destul de buni, care au jucat cinci runde, iar ieri (joi - n.r.), la a șasea rundă, s-a constatat că nu au mai venit. Am sunat la hotel și am discutat cu autoritățile abilitate în acest domeniu. Încă o dată, sunt în viza legală până pe 30 aprilie", a declarat președintele Federației Române de Șah, Sorin Iacoban. Întrebat ce știe despre această familie, Iacoban a răspuns: ”Este problema Federației Mondiale, în interiorul Federației, cum vor fi sancționați, pentru că au părăsit o competiție la mijlocul desfășurării ei și este vorba despre o competiție mondială. La hotel au lăsat o valiză goală". Organizatorii Campionatului Mondial de Șah au alertat, joi, autoritățile, după ce trei copii din Siria nu s-au prezentat la o rundă din concurs. În urma cercetărilor efectuate, polițiştii au aflat că cei trei copii, alături de părinții lor, au renunţat la cazarea de la hotel și au plecat. Polițiștii au verificat la hotelul la care erau cazați cei trei copii, alături de doi adulți, iar potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Iași aceștia renunţaseră la cazare încă de joi dimineaţa. Potrivit reprezentanților IPJ Iași, cele cinci persoane, doi adulți și trei minori, au vârste cuprinse între 7 și 14 ani şi au drept de ședere în România până pe 30 aprilie, când se termină Campionatul Mondial de Șah Școlar. Competiția a reunit la Iași peste 600 de copii din 46 de țări.