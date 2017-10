O maşină a intrat în pietoni, la Londra. 11 persoane rănite

O maşină a intrat în mulţime, sâmbătă, la Londra, în apropierea Muzeului de Ştiinţe ale Naturii. Presa britanică scrie că numărul persoanelor rănite este de 11, după cum a anunțat Poliţia Metropilitană. Poliția londoneză a anunțat că, în această etapă, incidentul petrecut sâmbătă în fața unui muzeu din vestul Londrei în care au fost rănite mai multe persoane nu este considerat ca având legătură cu terorismul. Incidentul s-a produs la ora 16:20 (ora României).

ŞTIREA INIŢIALĂ. Poliţia a anunţat că mai multe persoane au fost rănite. O persoană a fost arestată, iar poliţia încearcă să stabilească circumstanţele accidentului. Chloe Hayward, reporter BBC, pleca de la muzeu în momentul incidentului.

"Am putut vedea o maşină pe cealaltă parte a drumului, care părea să meargă pe bordurile de pe margine şi am văzut lume strânsă, una sau două persoane fiind pe pământ. A venit multă poliţie, elicoptere şi am văzut şi o ambulanţă, ceea ce înseamnă că este cineva rănit, dar nu e clar cât de grav", a declarat Hayward.