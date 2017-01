Pacienții, lăsați fără rețete și trimiteri la medici!? Doctorii nu vor „uz de fals“!

Medici de familie din țară trag în continuare semnale de alarmă referitoare la situația îngrijorătoare în care s-a ajuns, la faptul că, teoretic, ei se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate până la 31 martie, ceea ce înseamnă că începând cu 1 aprilie ei nu mai pot elibera, legal, nici rețete medicale și nici trimiteri către colegii specialiști. Și nu este tot. Ei nu mai pot nici măcar consulta pacienții, asta dacă vor să le fie decontate serviciile medicale prestate și nu vor să presteze muncă în regim de voluntariat.

”DRAGUL MEU PACIENT, STATUL NU ȘI-A PUS ȘTAMPILA LA TIMP!” Un medic de familie din țară, dr. Sandra Alexiu, medic primar la un Cabinet Medical Individual din comuna Jilava, județul Ilfov, publică o scrisoare, pe site-ul de formare medicală a medicilor, rânduri ce sunt adresate atât statului român, cât și pacienților. ”Dragul meu pacient, statul nu și-a pus ștampila la timp!”, așa își începe medicul scrisoarea. ”Lucrez în contract cu Casa de Asigurări până la 31 martie. Ca orice partener contractual onest, am respectat prevederile contractului pe care l-am semnat. Nu îmi convine contractul, sunt multe hibe, multe probleme, mulți pumni în gura mea ca medic de familie, dar nu am drept de negociere pe Contractul-Cadru, care stă la baza contractului meu, iar asta înseamnă că nimeni nu e obligat să îmi dea atenție când mă opun unor prevederi contractuale. E un fel de Speaker's corner neaoș, unde poți să urli la Lună, că ei fac tot cum vor ei. (...) Ca să lucrezi conform unui contract trebuie să ai contractul semnat de ambele părți. Arătați-mi și mie o firmă de telefonie care te lasă să vorbești până nu semnezi contractul! Ca să poți presta un serviciu, tu, FURNIZOR, trebuie să ai contract. Păi eu, doctor de familie, astăzi, 30 martie, ora 15.15, nu am nicio bază contractuală să mai lucrez de vineri, 1 aprilie. Contractul meu se semnează în urma apariției în „Monitorul Oficial“ (MO) a Contractului-Cadru”, se arată în documentul citat. Medicul explică faptul că, până la publicarea în MO, el trebuie să fie aprobat de Guvern, prin HG. Și ca să fie aprobat, trebuie să fie publicat pe site-ul ministerului de resort, la secțiunea „Transparență decizională“. Proiectul este postat din 25 martie, dar trebuie să stea acolo până la 6 aprilie. Medicul de familie reclamă faptul că, în lipsa semnării documentului, sistemul informatic va respinge orice introducere de date. ”(...) îmi va zice „pas, doctore, fugi de aici, că nu ai contract!”. Prin urmare, ce să vezi, de vineri eu nu mai am contract cu Casa! Deci, dragul meu pacient! Statul român nu a fost în stare să facă un amărât de contract să fie semnat la timp, ca tu să ai pe 1 aprilie, la 12 noaptea, documentele de care ai nevoie când cotizezi la Sănătate! Nu e contract, nu ai rețetă compensată ori bilet de trimitere pe unde ai nevoie… Dragul meu pacient, statul a uitat să pună ștampila! Așa că, te rog mult, nu te supăra pe mine că eu nu vreau să fac UZ DE FALS în acte vineri, pe 1 aprilie, luni, pe 4 aprilie, și cât o mai fi nevoie! Ia, te rog, autobuzul înapoi, du-te la statul român și trage-i o palmă peste obrazul ăla gros cu care se uită la tine cum îți crește tensiunea la laborator, când stai până la două după-amiază să îți scoată sângele pentru care ai plafon trei zile pe lună. Eu te asigur că voi fi lângă tine și te ajut cât îmi stă mie în pricepere, ca medic de familie pe care ți l-ai ales!”, așa își încheie medicul scrisoarea. Din păcate, sunt realități pe care medicii din România, implicit și pacienții, le trăiesc în 2016.

LA CONSTANȚA Președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”, dr. Laura Condur, a declarat, pentru ”Telegraf”, că așteaptă ultima zi din lună pentru a vedea exact ce se va decide începând cu 1 aprilie, pentru că, într-adevăr, nu există cadru legal. ”Este firesc ca medicii de familie să pună întrebări și să fie speriați, mai ales că la Constanța au existat situații când unii medici au fost penalizați”, a spus medicul de familie constănțean. Menționăm că, Ministerului Sănătății și-a arătat intenția de prorogare a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 și pentru prelungirea până la 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, ca urmare a cererilor lor.

