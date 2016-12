Pisica lui Karl Lagerfeld a câștigat trei milioane de euro din două reclame

Choupette, pisica siameză a celebrului designer Karl Lagerfeld, nu este pentru directorul de creație al casei Chanel numai o... muză, ci și o sursă de venituri considerabile, întrucât frumoasa mâță a câștigat trei milioane de euro doar din două contracte de publicitate. Este vorba despre participarea la o reclamă a firmei de cosmetice Shu Uemura și de apariția renumitei feline în calendarul de mașini Vauxhall Corsa.

Din punctul de vedere al încasărilor, Choupette concurează cu unele dintre cele mai bine cotate fotomodele ale momentului. De exemplu, Cara Delevingne, top-model foarte apreciat la ora actuală, a încasat anul trecut patru milioane de euro, cu numai un milion mai mult decât pisicuța cu ochi albaștri. Aceasta a obținut, din cele două acțiuni publicitare, jumătate din veniturile anuale declarate de Chiara Ferragni, considerată cea mai rentabilă bloggeriță din industria modei, care a realizat 6,76 milioane de euro pe an cu ajutorul paginii sale web The Blonde Salad. Prin urmare, nu este de mirare generozitatea lui Lagerfeld față de Choupette, care este îngrijită de două persoane, călătorește doar la clasa întâi și are un cont pe Instagram cu 52.000 de fani și un altul pe Twitter, urmărit de peste 46.000 de oameni. Pisica are și propria carte, ”Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat”, de 128 de pagini, în care se povestește cât este de alintată.

Karl Lagerfeld este mândru de câștigurile pisicii sale, dar alege cu mare atenție reclamele în care apare aceasta. ”Nu permit să facă reclamă la mâncare sau lucruri de genul acesta. Ea este mult prea sofisticată pentru așa ceva”, a declarat creatorul de modă.