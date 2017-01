Ploi și temperaturi în scădere. Prognoza meteo pentru următoarele zile

Vești proaste de la meteo! Va continua să plouă în următoarele zile în Dobrogea și să fie furtuni, potrivit meteorologilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Miercuri, 1 iunie, vremea va fi caldă, în general instabilă. Cerul va fi variabil, temporar mai noros după-amiaza, când local vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 16 și 19 grade C. Joi, 2 iunie, vremea va fi în general instabilă și se va răci ușor. Cerul va fi temporar noros și pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Maximele se vor situa între 21 și 26 de grade C, iar minimele între 15 și 17 grade C. Vineri, 3 iunie, vremea se va menține în general instabilă și va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade C, iar cele minime între 14 și 17 grade C.