Pompierii, în alertă! O motocicletă a fost cuprinsă de flăcări!

10:28:19 / 13 Mai 2016

cici

selectie naturala : se duc boii ce se cred gazele ! in gard. sunt multi care se bucura la astfel de stire tinand cont ca ne sperie copiii cand ambaleaza motorul si fac acea galagie infernala ca sa se dea ca tiganii in spectacol ! plus ca se strecoara printre masini, sunt agresivi si mai avem pana sa avem bikeri cu bun simt in traficul din Romania.