Portofoliul Justiţiei, cedat la ALDE?

Miercuri vom afla care este noul ministru al Justiției. Cel puțin asta ne-a asigurat premierul Sorin Grindeanu. El a declarat, luni, că are în vedere mai multe nume pentru ocuparea portofoliului Justiţiei, menţionând că viitorul ministru poate fi apolitic, dar poate fi şi un „membru al coaliţiei”, el evitând să precizeze dacă PSD va ceda la ALDE portofoliul Justiţiei. „Există varianta de a fi un apolitic, dar există şi varianta de a fi un membru din coaliţia de guvernare. Şi azi, şi mâine o să am întâlniri cu persoane pe care le consider eligibile pentru a ocupa această funcţie şi o să mă decid miercuri”, a spus Gridneanu. Surse din mediul politic vorbesc despre faptul că Ministerul Justiției ar putea să revină ALDE, deși acum este la PSD, și să fie propus Teodor Meleșcanu, actual ministru al Afacerilor Externe. Amintim că Florin Iordache a demisionat din funcția de ministru al Justiției, după ce a fost considerat principalul vinovat pentru lipsa de transparență în explicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 13 privind modificarea Codurilor Penale, care a generat numeroase proteste. În locul lui Iordache a fost instalată, temporar, Ana Birchall, ministrul delegat al Afacerilor Europene.