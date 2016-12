Prefectul Constanţei: „Vor fi controale la sânge” în cluburi și restaurante

11:17:46 / 02 Noiembrie 2015

minciuni

Suntem curiosi domnule Prefect de Constanta daca o sa faceti aceste controale si mai ales daca veti gasi pe cineva in neregula avand in vedere ca majoritatea cluburilor si pub urilor din Constanta sunt onderground si cu un singur acces de iesire in caz de incendiu si acesta fiind foarte ingust. Sa ne inchipuim ce ar putea iesi s au a "nu iesi" in caz de incendiu...