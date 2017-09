Prețuri mai mici pentru anvelopele de iarnă în septembrie

Chiar dacă abia a început toamna, posesorii de autoturisme se pot gândi deja la echiparea cu anvelope de iarnă, ținând cont că pot face o economie serioasă în buget, dacă le achiziționează cu mult înaintea debutului sezonului de iarnă. Conform statisticilor, majoritatea românilor preferă să le cumpere abia când frigul își arată "primii colți", perioadă în care cererea este mare atât la cumpărare, cât și la montare, motiv pentru care prețurile sunt destul de piperate. "De regulă, prețurile în această perioadă pot avea reduceri de până la 40%. În funcție de parametrii anvelopei și de marcă, prețurile pot varia de la 132 de lei până la 500 de lei, la începutul lunii septembrie, iar odată cu terminarea lunii, prețurile au tendința de a reveni la cele obișnuite, specifice sezonului rece, când cererea începe să crească", a explicat Nicu Avram, administratorul magazinului online PneuNet.ro.

Specialistul a demontat și cele zece mituri create în jurul anvelopelor de iarnă, care au indus în eroare foarte mulți șoferi. Astfel, conform legii, nu există perioadă calendaristică în care acestea sunt obligatorii, totul fiind legat de starea carosabilului și a vremii. Dacă există frig, gheață, polei, zăpadă, umezeală, autoturismul trebuie echipat cu anvelope de iarnă, a căror eficiență ajunge la capacitate maximă atunci când temperatura scade sub 7 grade Celsius. De altfel, mulți așteaptă prima zăpadă pentru a le monta, alegere total eronată. Cel mai bun moment este când sunt mai multe zile consecutive cu temperaturi scăzute, ceea ce ne va ajuta să frânăm mai bine, să avem o stabilitate mai bună și să nu uzăm prematur setul de vară.

ORI 4 CAUCIUCURI, ORI NICIUNUL!

Pentru a alege cât mai bine anvelopele de iarnă, dar și pentru a determina perioada de viață a acestora, Nicu Avram ne-a oferit câteva date tehnice. "Trebuie știut că un pneu de iarnă, atunci când este nou, are un profil de 8-10 mm, în timp ce un pneu de vară are cam 6-7 mm. Adică, dacă, la un pneu de vară, un profil aflat la jumătate (3-4 mm) încă mai poate fi folosit, la anvelopele de iarnă marja de uzură este mai mică. Dacă o anvelopă de iarnă are un profil mai mic de 5 mm, aceasta nu mai corespunde tuturor parametrilor pentru care a fost fabricată. O anvelopă cu „carne“ de numai 3-4 mm nu mai este bună de nimic. Profilul nu va mai evacua apa cum trebuie, nu va mai avea aderență pe zăpadă și polei, iar distanța de frânare se va lungi simțitor. Așadar, dacă cumpărați pneuri la mâna a doua, nu uitați să verificați profilul și să faceți testul monedei de 5 bani. În schimb, degeaba îți cumperi niște anvelope de iarnă nerulate, care au încă toți martorii de uzură intacți, dacă anvelopa a fost depozitată incorect și a îmbătrânit cauciucul sau sunt crăpături în pereții laterali. Nu doar adâncimea profilului contează la o anvelopă, ci și data de fabricație (DOT-ul), care nu trebuie să fie mai veche de 5 ani. Niciodată să nu fii atras de un pneu care pare nou, deoarece are profilul mare, pentru că se pot ascunde alte surprize neplăcute. Chiar și la anvelopele noi, sigilate, vândute în diverse locuri, ne putem trezi cu vechituri. Adică pneuri nerulate, dar care au zăcut mult în depozite și se vând acum la prețuri reduse, fiind îmbătrânite. În plus, am auzit tot felul de păreri despre locul în care trebuie să montăm pneurile de iarnă: pe față, ca să frânăm mai bine, pe față dacă avem mașină FWD, pe spate dacă avem RWD. Este o idee eronată! Indiferent de tracțiunea pe care o avem, indiferent de maşină, poate să fie şi 4x4, trebuie să avem montate anvelope de iarnă pe toate cele 4 roţi. Dacă însă nu ne permitem, mai bine nu mai punem deloc, că dezechilibrăm şi mai tare maşina. La fel şi dacă punem anvelope de proastă calitate sau uzate peste măsură”, a spus administratorul magazinului online PneuNet.ro.

ALL-SEASONS PENTRU ORAȘ

O variantă preferată de posesorii de autoturisme este cea a anvelopelor all-seasons. Sfatul specialistului este să recurgem la această metodă doar în cazul în care mergem mai mult în oraș și nu în afara localităților. "Ați observat cum marii producători de anvelope nu mai scot pe piață pneuri mixte? Pentru că anvelopele all-seasons sunt bunicele la orice, dar foarte proaste la tot. Adică este un compromis care vine cu mult mai multe neajunsuri decât avantaje. Au fulgul ştanțat pe peretele lateral, deci nu vei lua amendă nici dacă încurci traficul, asta e clar. Și îți salvează și ceva bănuți, deoarece nu trebuie să cumperi 2 seturi separate. Dar cam astea sunt unicele calități. De cealaltă parte, se comportă prost pe asfalt uscat, prost pe zăpadă, prost pe gheață și se uzează foarte repede. Dacă însă ești de acord cu acest compromis, îți poți cumpăra un set de pneuri mixte ca să faci economie la bani, dar te asigurăm că vei face economie și la siguranţă. Multă lume nu știe că pneurile mixte sunt făcute doar pentru țările în care iernile sunt reci, dar nu ninge mai deloc. Adică sunt niște anvelope care se comportă decent la orice temperatură. Și atât! Recomandăm aceste anvelope all-seasons doar de la brandurile premium și pentru utilizarea cu precădere în oraş”, a declarat Nicu Avram, adăugând faptul că prețul dictează calitatea: "Un cauciuc al unei mărci celebre, care se vinde cu 500 de lei/bucata, nu va fi niciodată fabricat la fel ca unul ce costă 150 de lei/bucata. Vorbim de materiale mult mai dezvoltate, mai rezistente în timp, un design al profilului gândit de specialiști şi ingineri, ani şi ani de studii şi testări, o linie de asamblare şi verificare de ultimă oră şi așa mai departe”.