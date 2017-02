Procurorul Negulescu a demisionat din magistratură

Procurorul Mircea Negulescu a transmis, vineri seară, Consiliului Superior al Magistraturii demisia din magistratură, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Potrivit acestora, Negulescu şi-a depus demisia vineri în condiţiile în care riscă o decizie de excludere din magistratură, transmite HotNews.ro. CSM a dispus, joi, sesizarea Inspecţiei Judiciare în cazul procurorului Negulescu privind posibile abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

CSM a admis solicitarea magistratului de încetare a activităţii la DNA Ploieşti, el urmând să îşi continue activitatea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Procurorul-şef al DNA, Codruţa Kovesi, a declarat, joi, că nu poate comenta cazul procurorului Mircea Negulescu pentru că este o cercetare disciplinară în curs.

La rândul său, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a cerut miercuri Inspecţiei Judiciare să facă verificări în cazul magistratului DNA Mircea Negulescu, în urmă difuzării unei înregistrări audio a unei discuţii telefonice cu soţia unui inculpat dintr-un dosar. Inspecţia Judiciară a fost sesizată după ce postul România TV a difuzat, marţi, o înregistrare audio în care este redată o discuţie între două persoane, una dintre acestea fiind prezentată drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.

În înregistrare, procurorul Mircea Negulescu ar vorbi la telefon cu soţia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat într-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu îi dezvăluie soţiei lui Vlad Constantin date şi amănunte din dosare penale. După ce au fost difuzate înregistrările, Vlad Constantin a confirmat că discuţia este între soţia să şi procurorul Negulescu.

"Domnul Negulescu e avid după denunţuri. Eu am ajutat toate organele de cercetare penală. Pe mine m-au trimis şi mă trimit şi acum la psihiatrie. Nu ştiu de ce. Pe mine mă trimit la psihiatrie şi pe urmă îmi dau dreptate. Eu nu am depus denunţ împotriva domnului Negulescu. Sunt anumiţi procurori care nu ştiu cum au ajuns procurori. I-am spus că are un caracter josnic. Mi-a spus că nu poate să facă acel dosar pentru că nu îl lasă nu ştiu cine. Nu mă tem pentru nimeni. Mă ia, mă leagă, îmi dau drumul. Eu sunt un as al tehnicii. Eu i-am filmat pe Marta şi Radu Nemeş în avion. Mi s-au creat probe de şantaj, dar i-am înregistrat eu", a spus Vlad Constantin la România TV.

Mircea Negulescu a făcut anchetă din dosarul în care sunt cercetaţi Victor Ponta şi Sebastian Ghiţă, privind vizită lui Tony Blair în România şi este martor în dosarul în care Sebastian Ghiţă este judecat pentru fapte de corupţie, alături de foşti şefi de Parchet şi Poliţie din Prahova.

Procurorii DNA arătau, în martie 2016, când fostul adjunct al Parchetului Curţii de Apel (PCAB) Ploieşti Aurelian Mihăilă a fost arestat, că acesta ar fi încercat să îl discrediteze, în anul 2014, pe Mircea Negulescu, care atunci era la PCAB şi făcea cercetări în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care au fost trimişi în judecată Răzvan Alexe, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu, precum şi mai mulţi oameni de afaceri prahoveni ale căror firme aveau contracte cu Consiliul Judeţean Prahova.

În anul 2015 Mircea Negulescu a plecat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti la DNA Ploieşti şi este martor în dosarul în care sunt judecaţi foştii săi colegi, procurorii Liviu Tudose şi Aurelian Mihăilă, alături de Sebastian Ghiţă, fostul şef al IPJ Prahova Viorel Dosaru şi fostul şef al DGA Prahova Constantin Ispas.