„Profesionistul Palaz“, comportament de amator

06:42:40 / 28 Mai 2016

PROFESIONISTUL

Diplomele si functiile nu au valoare daca n-ai caracter . Si Palaz nu este singurul in aceasta situatie . Toti cei care au intrat in mocirla politicianista sunt niste ratati din punct de vedere profesional si au devenit un pericol mortal pentru Romania . Palaz , la fel ca altii de teapa lui , n-a sarit peste etape ci s-a târât din treapta-n treapta , ca melcul , lasand in urma lui doar bale ,obedient celor pe care i-a slugarit . Intre el si Hasotti , Manea , Dragomir , Mazare si Constantinescu , si rafinatul intelectual si om politic de inalta clasa , Tararache , nu este nicio deosebire . Toti sunt produsul a tot ce a fost mai rau in vechiul regim . N-au invatat decat arta demagogiei , a minciunii , urmarind doar un singur scop , imbogatirea cu orice pret . Cameleonismul , traseismul , lipsa de scrupule , sunt doar cateva din mijloacele cu care au parvenit . Peste toate , cetatenii au acceptat sa se lase manipulati si deposedati de averea statului , avere creata prin munca si sacrificiile lor , lăsânadu-se antrenati orbeste in jocul de-a democratia , libertatea si egalitatea .Romania a ajuns tara pe care nici fugarii din Africa sau Asia n-o accepta nici macar ca loc de popas temporar . Sa nu ne amagim, si sa nu speram vreo schimbare . Vina , astazi , nu mai este a politiciasnistilor ticalositi ci a electoratului ticalosit , lipsit de curaj , onoare si de mandrie nationala . Cine voteaza cu ticalosii nu este victima ci complice . Statul , institutiile statului , partidele , nu pot fi mai bune atata timp cat noi nu vom fi mai buni . Suntem singura tara care are un imn national in care se cere " desteptarea " avand ca efect doar somnolenta generalizata .