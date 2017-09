Putem schimba soarta unui bolnav! Uite ce trebuie să facem!

Ziua mondială a donatorilor de celule stem hematopoietice a fost marcată sâmbătă, 16 septembrie, și în țara noastră. Cu această ocazie, specialiștii au anunțat că în România există aproximativ 45.000 de potențiali donatori, dar că este importantă creșterea numărului acestora la peste 100.000. De ce? Directorul general al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, dr. Aurora Dragomirișteanu, a precizat că la fiecare trei minute, undeva în lume, o persoană este diagnosticată cu o boală gravă de sânge. Astfel, în lume sunt organizate numeroase campanii, cu scopul de a mediatiza importanța donatorilor de celule stem. În Parcul „Alexandru Ioan Cuza“ din Capitală a avut loc caravana ”Donează o șansă la viață”, menită să încurajeze creșterea numărului de potențiali donatori. Medicul Dragomirișteanu a precizat că scopul campaniei este înscrierea a cel puțin 100.000 de persoane în registrul din țara noastră, acest lucru echivalând cu faptul că peste 75% dintre pacienții români își vor găsi un donator pereche, "un frate geamăn" care să le dea viață. ”Singura șansă, în cazul leucemiilor și al bolilor de acest fel, extrem de severe, o reprezintă un transplant de la o persoană care să fie compatibilă. (...) Registrul înseamnă solidaritate, siguranță, bucuria pe care o are cel care luptă pentru a-și păstra viața, atunci când află că undeva în lume există o persoană geamănă cu el, fratele lui genetic, care vrea să îi doneze și care îl face să trăiască (...), iar atunci când ai norocul să fii acel om din umbră nu înseamnă foarte mult: este un lucru aproape identic cu o donare obișnuită de sânge, iar bucuria de a salva pe cineva este mult mai mare după aceea”, a precizat ea, într-o conferință de presă, citată de Agerpres. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Grasu, a lansat un îndemn tuturor celor care corespund din punct de vedere fizic și medical să se înscrie în registrele care oferă "o șansă unică la viață" persoanelor cu boli grave hematologice. Szofia Varadi, medic primar hematolog la Institutul Clinic Fundeni, a dorit să se adreseze în primul rând pacienților, mulțumindu-le celor care au apelat la medicii români, în contextul în care au fost și persoane bolnave care au preferat să facă transplantul în străinătate: ”Este un cerc al vieții. Nimeni nu știe în lumea asta cât valorează o viață, în afară de voi. Am făcut împreună multe lucruri, dar nu le-am fi putut face dacă nu ar fi existat donatori. Nu ați avut frați, familie genetic compatibilă, care să vă salveze de bolile de care ați suferit. (...) E bine de știut că și la noi în România se face transplant, exact cu aceleași rezultate ca oriunde în lumea asta”. Abel Moca, un tânăr care a donat deja de două ori, a declarat că această opțiune a pornit de la principiile de viață creștine după care se ghidează: ”Cred că societatea noastră are o șansă, dacă învățăm să îi iubim pe cei din jurul nostru. Înscrierea în registru este un gest de dragoste. Mic, dar cu o însemnătate deosebit de mare și cu un impact infinit în viața celui care poate primi celulele tale stem”. Celulele stem hematopoietice sunt capabile să se transforme în orice tip de celulă adultă a sângelui și a sistemului imunitar. Ele se recoltează din sânge periferic sau din măduva osoasă. Sunt folosite în tratarea și vindecarea unor afecțiuni precum leucemia, boli autoimune sau boli metabolice ereditare. Cei care se înscriu în registru nu devin automat donatori. Doar 1 din 459 de persoane înscrise donează. Mai multe detalii aflați accesând http://www.registru-celule-stem.ro/.