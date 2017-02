Răscoală la Dobromir! Săteni contra consilieri! Cine câștigă?

În timp ce România fierbe, sătenii unei comune constănțene ce pare uitată de lume își duc propria revoltă. O mână de locuitori din comuna Dobromir au organizat o mică răscoală în fața Primăriei. La manifestația de luni, 20 februarie, au participat aproximativ 50 - 60 de oameni, care au cerut demisia consilierilor locali și a secretarului comunei, Stănuța Iana. Potrivit fostului viceprimar cu atribuții de primar, Ionuț Ivana, actualmente consilier local din partea PMP, oamenii revoltați reprezintă o masă de manevră a fostului primar Iusein Visel (PSD), demis din cauza unei condamnări penale. „Oamenii sunt din Văleni și Dobromir Vale și au fost aduși cu două microbuze. 80% dintre ei nici nu știu de ce au venit, dar cer demisia Consiliului Local și a secretarului comunei. Sunt convins că fostul primar Iusein Visel i-a instigat, în încercarea sa de a destabiliza administrația din comună. Vor să vină și la ședința de Consiliu Local ce va avea loc marți, 21 februarie, la ora 9.00, să ne ceară demisia, dar noi nu ne vom lăsa intimidați”, a declarat, pentru „Telegraf”, Ionuț Ivana. La rândul său, fostul primar Iusein Visel nu recunoaște nicio acuzație. „Nu am eu puterea să îi conving pe oameni să se revolte. Nu le pot spune nimic. În plus, nu am eu microbuze cu care să îi aduc. Astea sunt minciuni. Dar știți cum e, oamenii, când se satură, ies în stradă”, a declarat Iusein Visel.