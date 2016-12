Redresarea RATC merge înainte... dar în mod diferit. Ce s-a schimbat

Planurile Primăriei pentru modernizarea rețelei de transport în comun nu mai sunt la fel. Am zice chiar că sunt precum în bancurile cu rabinul din Buhuși: e la fel ca înainte, dar nu chiar așa. De la contractarea unei finanțări de 25 milioane de euro s-a trecut la 100 de milioane de lei, iar ideea de diversificare a parcului auto a picat. În rest, mergem tot înainte!

Demersurile pentru transformarea RATC Constanța într-o societate comercială par desprinse din bancurile cu rabinul din Buhuși. Împrumutul de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru reînnoirea parcului auto nu va mai fi în euro, ci în lei și nu vor mai fi achiziționate microbuze care să circule pe traseele mai puțin aglomerate, ci numai autobuze. Cu alte cuvinte, socoteala de acum câteva luni nu se mai potrivește acum. În cadrul ședinței Consiliului Local Constanța de luni, 12 decembrie, aleșii au aprobat un proiect de hotărâre privitor la aprobarea și garantarea unei finanțări de la BERD în valoare de până la 100 de milioane de lei pentru redresarea RATC. Interesant este că această hotărâre a fost adoptată la aproape o lună și jumătate după ce aleșii au aprobat contractarea unei finanțări de până la 25 de milioane de euro, în același scop. De ce s-au răzgândit aleșii? „După negocieri de durată, care au plecat de la apărarea interesului public al cetățenilor, am ajuns la concluzia că este mai bine să ne împrumutăm în lei. Contextul internațional s-a schimbat, așa că am ales să mergem după un principiu sănătos în economie: încasezi în lei, te împrumuți în lei”, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău. Iar moneda în care se împrumută municipalitatea pentru modernizarea transportului public nu este singura modificare față de planurile inițiale. Deși, înainte, Făgădău milita pentru diversificarea parcului auto al RATC, existând posibilitatea ca, pe anumite trasee, să circule microbuze sau minibuze, acum are altă idee. „În urma analizării Planului de Mobilitate Urbană, a unui studiu intern al BERD de asistență tehnică pentru o analiză a flotei RATC, am ajuns la concluzia că nu este nevoie să diversificăm flota, ci să avem un singur tip de autobuze. Prin politica de achiziții, BERD finanțează doar achiziționarea autobuzelor pentru modernizarea rețelei de transport. Microbuzele și mijloacele neconvenționale de transport nu sunt suportate prin împrumuturile BERD. Dacă va fi nevoie, probabil că vom achiziționa din bugetul local microbuze”, a mai explicat Făgădău.

UNDE VOR FI FOLOSIȚI BANII

Cu cei 100 de milioane de lei, municipalitatea va asigura, în primul rând, reînnoirea parcului auto al RATC. Vor fi achiziționate autobuze a căror valoare este cuprinsă între 180.000 și 283.000 de euro. „Diferența este dată de dotări și de standardele pe care le îndeplinesc vehiculele. Noi vom cumpăra, în mod cert, autobuze Euro 6 adaptate pentru persoanele cu dizabilități și climatizate corespunzător. De îndată ce vom semna contractul, experții BERD vor veni la Constanța, vor face un studiu aprofundat al transportului din municipiu și vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea rețelei. Scopul final este ca, până în 2018, să avem o flotă nouă și o companie care să o opereze. Așa spun directivele europene în vigoare”, a mai declarat Făgădău. În acest sens, municipalitatea va primi, tot de la BERD, un grant de 420.00 de euro pentru asigurarea asistenței juridice în vederea transformării RATC într-o companie de transport. Și cum fără durere nu există câștig, această schimbare la față va veni cu sacrificii. Făgădău a anunțat că va fi nevoie de restructurări de personal. „Sigur că vor exista și restructurări, mai ales în rândul celor care se ocupă de mentenanță. Din moment ce vom avea autobuze noi, nu va mai fi nevoie de atâția oameni la mentenanță. Totuși, pentru cei care vor fi vizați, vom elabora un pachet social care va cuprinde cursuri de calificare și recalificare și îi vom ajuta să se integreze în alte departamente ale companiei”, a declarat Făgădău.