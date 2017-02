Remiză în noroi la Tg. Mureș

Primul meci al etapei a 25-a din Liga 1 la fotbal, penultima a sezonului regulat, s-a disputat vineri seară, la Tg. Mureș. Desfășurată pe un teren noroios, întâlnirea s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, ultima clasată, ASA, risipind și ultimele șanse teoretice ale formației FC Voluntari de a prinde ultimul loc ce asigură prezența în play-off.

Sâmbătă vor avea loc două partide, la Ovidiu și București. De la ora 15.00, FC Viitorul, prima clasată, este favorită în duelul cu ACS Poli Timișoara, echipă aflată pe penultimul loc, iar pe Arena Națională Dinamo București și CS Universitatea Craiova se vor înfrunta în meci direct pentru un loc în play-off, dinamoviștii având doar varianta victoriei pentru a nu ajunge în play-out.

Programul meciurilor din etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă, 25 februarie, ora 15.00: FC Viitorul - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: Dinamo București - CS Universitatea Craiova; duminică, 26 februarie, ora 13.30: FC Botoșani - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - FC Steaua București; luni, 27 februarie, ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 48p (golaveraj: 34-21), 2. FC Steaua 45p (32-20), 3. Craiova 40p (34-24), 4. Gaz Metan 38p (35-25), 5. CFR 37p (39-22), 6. Dinamo 35p (36-32), 7. Astra 35p (23-25), 8. Voluntari 30p (30-36), 9. Botoşani 29p (27-27), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (23-37), 13. ACS Poli 13p (24-36), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.