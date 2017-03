România, prezentă la ediția 37 a Salonului Cărții de la Paris

România va fi prezentă, în perioada 24-27 martie, cu un stand propriu, la Salonul Cărții de la Paris. Sloganul participării românești de anul acesta la "Livre Paris" este "Diagonales et confluences franco-roumaines"/ "Diagonale și confluențe franco-române". Scriitori, traducători, editori, invitați francezi și români, diplomați vor participa la lansări, dezbateri despre literatură, poezie românească și basarabeană. Manifestările la standul României se vor deschide, vineri, cu dezbaterea "Europe et latinité – des passeurs de savoir", moderată de Virgil Tănase. Printre cele mai importante evenimente de la standul României de la Paris se numără omagierea scriitorului Dumitru Țepeneag, care a împlinit 80 de ani, lansarea volumelor "La mémoire des feuilles mortes" de Marie-Hélène Fabra-Brătianu (Éditions LʼHarmattan), "La vie commence vendredi" de Ioana Pârvulescu (Éditions du Seuil, trad. Marily Le Nir), "Exuvies" de Simona Popescu (Éditions Non Lieu, trad. Sebastian Reichmann), "Le marchand de premières phrases" de Matei Vișniec (Éditions Actes Sud, trad. Laure Hinckel). Vor avea loc dezbaterea "Poésie – la voie de l’irremplaçable", moderată de Bogdan Ghiu, și lansarea revistei de poezie "La Traductière. Revue Internationale de poésie et art visuel". Un alt eveniment va fi lansarea volumelor cu poezie română în limba franceză, publicată la editura Vinea: "Le Vampire passif"/ "Vampirul pasiv – manuscrit facsimile de Gherasim Luca", "Épine dont je me gagne"/"Spini din care mă câștig" de Miron Kiropol, "Plomb"/ "LʼIntegrale de lʼoeuvre poetique de George Bacovia", "Itinerar I"/"Itinéraire I" de Aurora Cornu.

La Salonul de Carte de la Paris vor fi și două evenimente dedicate unor artiști plastici: Ion Grigorescu și Tudor Banuș. La standul de țară vor fi expuse, pe o suprafață de 70 metri pătrați, volume apărute la 30 de edituri românești, precum și traduceri din autori români publicate cu sprijinul Centrului Național al Cărții din cadrul ICR. Concepția și designul grafic al standului românesc aparțin arhitectului și graficianului Răzvan Luscov.