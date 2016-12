România, topită de căldură! Ce sfaturi dau medicii!

Toată țara se află sub avertizare meteo de caniculă. Zilele de foc sunt marți, 21 iunie și miercuri, 22 iunie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), când disconfortul termic va fi accentuat. Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în cea mai mare parte a ţării, valoare întâlnită mai degrabă în țările ecuatoriale. În timp ce în Muntenia, Dobrogea continentală, în cea mai mare parte a Moldovei, dar local şi în Oltenia şi Transilvania va fi caniculă, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 şi 37 de grade Celsius şi temperaturi minime ce nu vor scădea sub 20 de grade C, în zonele de deal şi de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, mai ales în cursul după-amiezelor şi al serilor. ”În ceea ce privește temperaturile, nu vor fi la fel de ridicate ca cele de săptămâna trecută, dar marți și miercuri se depășesc 35 de grade C în partea de sud și de est a țării. În general, temperatura resimțită la sol, în soare, este cu 10 grade mai mare decât cea comunicată de buletinele meteo”, au explicat reprezentanții ANM. În Dobrogea va fi căldură mare și după ce expiră avertizarea meteo. Joi, 23 iunie, temperaturile vor urca până la 34 de grade C, iar vineri, 24 iunie, maxima zilei va ajunge la 33 de grade C. Din când în când, pe cer își vor mai face apariția câțiva nori răzleți.

SFATURI CE NE... RĂCORESC!

Ca în fiecare an, medicii ajută populația cu sfaturi pentru a putea trece cu bine zilele toride. Astfel, pentru prevenirea incidentelor, specialiști ai Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța recomandă populaţiei să asculte sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 şi 18.00. Purtătorul de cuvânt al DSPJ Constanța, dr. Loti Popescu, a precizat o serie de recomandări, astfel: expuneți-vă la soare, progresiv, folosiți creme de protecție; consumați zinic lichide (2 litri, de preferat apă), fără a aştepta să apară senzaţia de sete (beți un pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute); consumați în fiecare zi cât mai multe fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă; nu beți alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; evitați băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; faceti duşuri calduţe, iar dacă aveți aer condiţionat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade C mai mică decât temperatura ambientală. Dacă vă expuneți la soare între orele amiezii, folosiți o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. De asemenea, evitați activităţile de exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinarit, etc). Este bine de știut că o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar cu apă.

ATENȚIE MARE LA COPII!

Medicii spun că trebuie să acordăm o mare atenție copiilor, fie sugari, fie copii mai mari. Astfel, dr. Popescu, citată într-un comunicat, recomandă: realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenți de aer; sistemul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă; se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită; copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuțe din materiale textile vegetale comode; copilul nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi, și obligatoriu cu căciuliță pe cap. Copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, iar fructele să fie proaspete și foarte bine spălate. ”Mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți. Se va evita în același timp consumul de cafea sau alcool și vor avea grijă să mențină o igienă riguroasă a sânului și evident igiena generală”, potrivit medicului. Este bine ca la cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei să se meargă la medicul de familie care va decide conduita terapeutică. Nu în ultimul rând, o atenție deosebită se va acorda condițiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă. ”Copilul va fi ținut cu hăinuțe sau scutece curate și uscate și mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. În acest sens, copilul va fi îmbăiat cel puțin odată pe zi, și obligatoriu seara la culcare, iar în restul timpului i se va face toaleta locală ori de câte ori este nevoie”, explică dr. Loti Popescu, care adaugă, în documentul citat, că preșcolarilor li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei.

Turiștii trebuie, de asemenea, să aibă mare grijă. Să nu se expună la soare între orele menționate, să folosească creme pentru protecție adecvată tipului de piele, să poarte ochelari de soare și să aibă capul acoperit, să se hidrateze corespunzător și să nu consume băuturi alcoolice, în special la plajă.