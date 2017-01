România va întâlni Germania la Cluj

Federația Română de Tenis a anunțat joi că meciul dintre România și Germania, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a FED Cup, se va juca pe zgură, la Cluj, pe 16 și 17 aprilie. „În primul rând, m-am bucurat că nu mergem în Australia, pentru că era o deplasare foarte lungă. Jucăm din nou acasă, la Cluj, unde am avut o săptămână deosebită, chiar dacă nu am câștigat întâlnirea cu Cehia. A fost o experiență bună pentru noi, ca echipă. Avem șansa noastră în fața Germaniei, chiar dacă are în echipă o recentă învingătoare de Mare Șlem, și trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Este o veste bună că se va juca pe zgură, pentru că, după turneul de la Miami, noi ne vom pregăti pe zgură. Meciul va fi unul deschis, pentru că și ele au jucătoare bune”, a spus liderul echipei României, constănțeanca Simona Halep. „Meciul cu Cehia de la Cluj a fost foarte bine organizat, atmosfera a fost incredibilă, iar fetele s-au simțit atât de bine încât am decis să ne întoarcem acolo pentru acest important meci cu Germania. Alina Tecșor, căpitanul nejucător al echipei României, a discutat cu jucătoarele și de comun acord au decis ca meciul să se joace în Sala Polivalentă, dar, de data aceasta, pe zgură”, a declarat președintele federației, George Cosac.

NICULESCU, ÎNVINSĂ LA SANKT PETERSBURG

Locul 37 WTA și cap de serie nr. 9, Monica Niculescu s-a oprit în optimile de finală ale turneului din Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii în valoare totală de 763.000 de dolari. Românca a fost învinsă în turul secund de Timea Babos (Ungaria), locul 51 WTA, cu scorul de 6-1, 6-4. Pentru performanța înregistrată la Sankt Petersburg, Niculescu va primi un cec în valoare de 10.560 dolari și 55 de puncte WTA. Românca a părăsit competiția și în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Laura Siegemund (Germania), cele două, favorite nr. 4, retrăgându-se la scorul de 3-4 în duelul cu dublul format din Vera Dushevina (Rusia) și Barbora Krejcikova (Cehia), din sferturi. Prezența în această fază a întrecerii este recompensată cu 100 de puncte WTA și un cec în valoare de 5.965 de dolari.

