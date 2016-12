Săptămâna Internațională a Frumuseții și Modei pentru Surzi, la Constanța

Deși România are o tradiție de 26 de ani în organizarea unui concurs de frumusețe pentru persoanele cu deficiențe de auz - „Miss și Mister Tăcerea” -, pentru prima dată în țara noastră se organizează, anul acesta, la Mamaia și Constanța, un eveniment internațional sub genericul Săptămâna Internațională a Frumuseții și Modei pentru Surzi. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție este organizat de Asociația „Deaf Stars” din Germania, împreună cu Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR), înființată în 1919.

La concursul internațional participă tineri din 33 de țări: 20 de fete și 13 băieți. Finala „Miss & Mister Deaf Stars” va avea loc sâmbătă, 10 septembrie, între orele 16.00 - 21.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ziua cea mare va fi precedată vineri, 9 septembrie, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, începând cu ora 15.30, de Finala Săptămânii Internaționale a Modei pentru Surzi”, care promovează creațiile designerilor surzi din Belarus, Norvegia, Rusia și România.