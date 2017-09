Șapte tineri, lăsați de jandarmi fără joint-uri!

O impresionantă operaţiune anti-drog a fost desfăşurată de jandarmii constănțeni. În perioada 19 - 21 august, Gruparea de Jandarmi Constanţa, sub coordonarea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, a desfăşurat o serie de acţiuni de combatere a traficului şi consumului de droguri de risc în staţiunile de pe litoralul Mării Negre, cu precădere în Vama Veche şi Mamaia. Cu această ocazie, jandarmii Grupării Mobile Constanţa au surprins în flagrant şapte persoane care-şi confecţionau ţigarete artizanale cu ajutorul unor grindere metalice. Primul caz a fost în Vama Veche, unde un echipaj de jandarmi a observat în apropierea unei terase din localitate patru tineri care-şi confecţionau ţigarete artizanale, iar în imediata apropiere se simţea un miros înţepător. La vederea jandarmilor, persoanele au devenit agitate şi au mărit ritmul de mers. Cei patru, cu vârste cuprinse între 22 și 34 ani, au fost somaţi şi li s-a făcut controlul corporal şi al bagajelor. Asupra acestora şi în bagaje, jandarmii au mai găsit două comprimate ecstasy, trei folii de staniol cu muguri vegetali de culoare verde şi un grinder metalic pentru confecţionat joint-uri. În cel de-al doilea caz, jandarmii Grupării Mobile Constanţa, care se aflau în misiune de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice la intrarea în staţiunea Mamaia, au observat în apropierea unui hotel trei tineri agitaţi care la vederea echipajului au aruncat pe jos ţigaretele (joint-urile), au făcut stânga-mprejur, au mărit ritmul de mers şi s-au îndreptat spre autoturismul propriu. Persoanele au fost somate şi au coborât din autovehicul. În autoturism, sub scaunul din dreapta faţă, oamenii legii au mai găsit o punguliță din plastic transparent ce conținea fragmente vegetale de culoare verde sub formă de muguri şi un grinder metalic de culoare neagră. Pastilele, substanţele halucinogene şi grinderele vor fi predate la BCCO Constanţa pentru continuarea cercetărilor.