Scad gradele în termometru, la Constanța! Se anunță și ploi!

Dacă luni și marți vom avea temperaturi maxime de până la 24 de grade C la Constanța, miercuri, 27 septembrie, maximele nu vor mai trece de 21 de grade C. Astfel, luni, 25 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 13 și 18 grade C; în această zi se anticipează și precipitații. Ploi sunt anunțate și marți, 26 septembrie, când temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade C, iar minimele între 11 și 16 grade C. Miercuri, 27 septembrie, mercurul în termometru va scădea, astfel că maximele vor fi între 16 și 21 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 9 și 14 grade C; de asemenea sunt anunțate ploi. Vom reveni cu eventualele modificări.