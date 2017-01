Scrisoarea unui medic către ministrul Sănătății: „DEMISIA“!

Medici care l-au susținut pe actualul ministru al Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, care au avut încredere în el, au ajuns să îl critice, să îi adreseze o serie de întrebări și, într-un final, să îi ceară demisia. Este vorba despre colegul său, medicul clujean Dan Mihail Nicolau, șeful Secției de Chirurgie Toracică din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca, un medic renumit, cu realizări impresionante în domeniu.

Vă redăm integral scrisoarea adresată demnitarului, postată pe pagina sa de Facebook: „Cine sunteți dumneavoastră, domnule ministru, să vă permiteți să nu vorbiți cu contribuabilii care vă plătesc să le asigurați confortul tratamentului pentru sănătate și care aveți datoria de a asigura satisfacția pacienților și a corpului medical? Cine sunteți, domnule ministru, ca să mă puneți în situația de a le cere scuze prietenilor, cunoștințelor și celor care mă citesc pentru faptul că v-am girat ca bonitate și profesionalism? Am susținut numirea dumneavoastră, fiind clujean angrenat în sistemul de sănătate din 1975, cunoscându-vă bine părinții onorabili, profesioniști cinstiți și performanți, a căror moralitate nu poate fi pusă la îndoială. Acum trebuie să recunosc greșeala de gândire pe care am comis-o și să le cer scuze tuturor celor pe care i-am indus în eroare. Vă întreb din nou. Cine sunteți dumneavoastră, domnule ministru, ca să refuzați discuțiile cu sindicatele din Sănătate, cu organizațiile pacienților, cu oamenii din sistem? Am încercat să intru în legătură cu dumneavoastră nu pentru a vă cere o favoare, ci pentru a vă semnala câteva nevoi ale sistemului, a căror corecție vă revine ca și sarcină. Domnule ministru, dumneavoastră aveți obligația de a-i asculta pe cei care vă plătesc pentru a le asigura un sistem de sănătate performant și nu aveți dreptul la judecarea contribuabilului, venită ca din partea unui extraterestru care constată că cetățenii români beneficiază de o asistență medicală mai bună decât merită. Cine sunteți dumneavoastră? Îmi permit să va întreb deoarece, din punct de vedere profesional, am luat primariatul cu media 10 în concurs unic pe țară la București, nu pe plan local. Am reușit să inventez tehnici chirurgicale citate în „World Journal of Surgery“, tehnici care se practică acum în diferite țări din lume. Îmi permit să vă critic din poziția celui care a reușit organizarea în Cluj-Napoca a unui congres anual al unei societăți europene (Congresul anual al Societății Europene de Chirurgie Toracică, Cluj-Napoca, România). Îmi permit să vă critic pentru că am obținut brevet de invenție pentru o proteză valvulară cardiacă (în 1992).

Îmi permit să vă critic fiindcă am introdus în România chirurgia laser a metastazelor pulmonare multiple, România fiind printre puținele țări din lume unde se practică în mod curent acest procedeu chirurgical. Din toate aceste motive, îmi permit să vă întreb: cine sunteți și ce ați realizat? Vă întreb, domnule ministru, în calitatea dvs. de tehnocrat, ce progrese ați adus sistemului de sănătate? Și fac o paralelă între dumneavoastră și mentorul pe care îl aveți, onorabilul și respectatul prof. dr. Irimie, omul care a refuzat demnități pentru a pune la punct Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.

Vă sugerez, domnule ministru, în calitate de coleg mai vârstnic, să vă priviți în oglindă și să aveți curajul să vă asumați lipsurile manageriale necesare funcției pe care v-ați asumat-o. Vă rog să ieșiți în fața națiunii și să vă cereți scuze pentru infatuarea și aroganța cu care ați jignit contribuabilii pe care trebuie să-i slujiți, iar nu să-i umiliți. Aștept un gest de onoare și de demnitate din partea dumneavoastră, sub numele de DEMISIE”.