Se încălzește vremea la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță o încălzire a vremii pentru următoarele 3 zile, la Constanța. Astfel, luni, 2 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 5 și 11 grade C. Marți, 3 octombrie, temperaturile maxime vor fi în creștere; acestea vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 9 și 13 grade C. Miercuri, 4 octombrie, va fi mai cald la Constanța; temperaturile maxime vor urca până la 22 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 10 și 13 grade C. Atât luni, cât și marți vom vedea și razele soarelui printre nori, în vreme ce miercuri ar putea cădea câțiva stropi de ploaie. Vom reveni cu eventualele modificării ale vremii.