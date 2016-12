Se pun în vânzare biletele pentru concertul lui Enrique Iglesias

Vești bune pentru fanii lui Enrique Iglesias: biletele pentru concertul starului spaniol din data de 12 mai se pun în vânzare, marți, 12 ianuarie, de la ora 10.00. Ele vor fi disponibile online, pe www.eventim.ro, și în rețeaua de magazine partenere Eventim. Spectacolul, care va avea loc exact peste patru luni, la Pavilionul Central Romexpo din București, începând cu ora 20.00, este inclus în cadrul turneului mondial „Sex and Love”. Concertul din turneul cu același nume, susținut pe 20 decembrie 2015, la Colombo, a stârnit reacții dure. După show, președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a spus „organizatorii unui concert indecent al cântărețului spaniol de muzică pop Enrique Iglesias, desfășurat recent în Colombo, ar trebui să fie biciuiți cu cozi de pisică de mare (pește veninos)”, deoarece admiratoarele starului au urcat pe scenă ca să-l sărute, în timp ce altele și-a scos hainele, aruncându-le spre el.

Enrique Iglesias s-a situat de două ori pe locul I in clasamentele Bilboard. În această perioadă, numele său este din nou în toate topurile, sugerând amploarea show-ului său. De-a lungul carierei sale, cântărețul spaniol a cucerit publicul cu hituri precum: „Bailamos”,„Noche Y De Dia”, „Turn the Night Up”, „Tonight”, „Do You Know”, „Not in Love”, „Ring My bells”, „Hero” și multe altele.

Citește și:

Enrique Iglesias l-a înfuriat pe președintele sri-lankez

Enrique Iglesias ajută copiii defavorizați

Enrique Iglesias a fost operat

Enrique Iglesias, rănit de o dronă

Enrique Iglesias, acuzat de plagiat