Secretele succesului pentru Eliza Samara

După ce a fost primită la Palatul Victoria de premierul Victor Ponta, delegația României care a câștigat trei medalii la Campionatele Europene de tenis de masă de la Ekaterinburg (Rusia) a susținut o conferință de presă la București. În centrul atenției s-a aflat constănțeanca Eliza Samara, campioană europeană în proba individuală și dublă medaliată cu argint, la dublu feminin și pe echipe. Sportiva legitimată la CS Farul a mărturisit că este o mândrie faptul că România a devenit vicecampioană fără nicio sportivă asiatică în lot. „Este o mare mândrie să nu ai nicio asiatică în echipă şi să fii acolo sus. Nu mi-aş dori colege asiatice în naţionala României, pentru că nu vorbesc nici română şi nici o altă limbă decât chineza. Mie mi-ar fi foarte greu. Am colege asiatice la Istanbul şi îmi este foarte greu să comunic cu ele. Aşa că mai bine nu”, a spus Samara, care a povestit și cum a parcurs drumul către titlul european la individual: „Mă odihnesc câte opt-nouă ore noaptea, apoi, înainte şi după fiecare meci, vorbesc cu psihologul meu. Vorbesc despre orice. Apoi ascult muzică şi încerc să nu mă gândesc absolut deloc la meci. Ascult Beyonce. Anul ăsta, faţă de alţi ani, am avut un culoar bun, un culoar favorabil la Campionatele Europene. Apoi, după proba pe echipe, am simţit că pot mai mult şi fizic, şi mental. Şi aşa a fost. De un an şi jumătate fac acasă antrenament fizic în plus şi se vede, pentru că rezist mai multe ore în sală. Adică să joc de la 9 dimineaţa la 9 seara. În timpul competiţiei, nu am avut timp să mănânc decât banană şi biscuiți. Este foarte greu, turneul a fost lung”.

VIOREL FILIMON, SUPĂRAT PE LIPSA DE MEDIATIZARE

În schimb, antrenorul lotului feminin, constănțeanul Viorel Filimon, s-a arătat nemulțumit de slaba mediatizare a rezultatelor obținute de tenisul de masă românesc. „O finală de campionat european să nu fie dată pe niciun post de televiziune reprezintă o mare surpriză. Toată Europa a urmărit finala, am avut colegi din Spania, din Franţa, Grecia care mi-au spus asta. La noi a fost dată o reluare a unui meci de fotbal. Cred eu că aceste rezultate trebuiau mult mai mult mediatizate. Am fost invitat la o emisiune sportivă, am vorbit, cred, vreo 10 minute despre cele trei medalii ale Elizei, pe fondul meciului de rugby România - Canada. E foarte ruşinos. Nu ştiu câte ramuri ale sportului românesc pot să raporteze medalii la un campionat european. România este singura care poate bate China”, a acuzat Filimon, care a dezvăluit că nu s-a gândit la câștigarea celor trei medalii, dar a sperat la acest lucru: „Orice antrenor, în momentul în care vizează înalta performanţă, se gândeşte la orice. În primul rând, la vârf. Este greu de spus acum că mă gândeam că putem câştiga medalia de aur, pentru că am avut o mulţime de probleme. Ştiţi bine că anul acesta, cât şi anul trecut, nu am putut să mergem la turnee cu echipa completă. Acum a ieşit rezultatul, dar este nedrept să spun că m-am gândit. Aşa cum am luat trei medalii, la fel de bine puteam să nu luăm niciuna. Ne-am făcut planul să câştigăm, pentru a putea cere acei puţini bani care ni se dau. Banii se duc în alte sporturi, sunt risipiţi în alte moduri, se duc după pile şi relaţii”.

CRISTIAN PLETEA IA STARTUL LA EUROPA TOP 10

Timp de trei zile, în sala „Romeo Iamandi” din Buzău, va avea loc Europa Top 10 la tenis de masă pentru juniori și cadeți. În întrecerea băieților la cadeți, marele favorit la câștigarea trofeului este constănțeanul Cristian Pletea, sportiv legitimat la LPS „Nicolae Rotaru”, lider în ierarhia mondială la această categorie de vârstă, urmat de colegul său de la Top Spin 08 Constanța, Rareș Sipoș. La cadete, România este reprezentată de Andreea Dragoman, câștigătoarea ediției precedente, la junioare principala candidată la câștigarea trofeului este Adina Diaconu, în timp ce Alexandru Manole va încerca să obțină o clasare cât mai bună la juniori.

