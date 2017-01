Securitate sporită la New York

Poliția din New York a anunțat marți că întărește securitatea, ca măsură de precauție după atentatele de la Bruxelles, relatează AFP. ”Poliția din New York urmărește îndeaproape situația din Belgia și este în contact strâns cu partenerii internaționali și cu FBI. Până când vom avea mai multe informații, poliția a desfășurat resurse antiteroriste suplimentare”, a precizat purtătorul de cuvânt adjunct al poliției, Stephen Davis. ”Aceste echipe au fost desfășurate în zonele aglomerate și în zonele de transport din oraș, ca măsură de precauție, pentru a asigura o prezență sporită a poliției și a liniști opinia publică”, a adăugat el. Davis a precizat că ”nu există niciun indiciu cunoscut că atentatele de la Bruxelles ar fi avut vreo legătură cu New York-ul. Vom continua să urmărim îndeaproape situația din Belgia, împreună cu forțele antiteroriste și cu FBI, și vom ajusta desfășurarea de forțe polițienești în funcție de evoluția situației”. Și la Washington au fost întărite, marți, patrulele de poliție, ca măsură de precauție.

Citește și:

Ce nu omoară teroriștii distrug... imigranții de bine

Secretarul general al NATO condamnă atacurile din Bruxelles

Compania Tarom a anulat zborurile dinspre Bruxelles

MAE: Asistență consulară acordată românilor care au aterizat în Amsterdam

Autoritățile belgiene au sporit măsurile de securitate la centralele nucleare

Constănțeanca Emanuela Gavrilă, în mijlocul atentatelor din Bruxelles

Europenii mor, politicienii bat câmpii

Frontiera franco-belgiană, închisă în urma atentatelor din Bruxelles

Atentat la metroul din Bruxelles!

Explozii puternice pe aeroportul din Bruxelles! Mai mulți morți și răniți!