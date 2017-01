Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Montreal

Simona Halep, locul 5 WTA, s-a calificat miercuri dimineaţă în optimile turneului Premier 5 de la Montreal (Canada), trecând uşor de Daria Gavrilova din Australia, locul 45 WTA, scor 6-2, 6-3. Halep a început cu succes cursa de apărare a finalei din 2015, calificându-se în optimi după o oră şi 18 minute în care a evoluat la un nivel maxim de concentrare. „Daria este o jucătoare foarte puternică. Am jucat împotriva ei pe zgura de la Roma, m-a învins acolo, dar acum am ştiut cum să abordez partida pe hardcourt, suprafaţa mea preferată. M-am simţit bine azi pe teren şi sunt foarte fericită de faptul că am debutat cu o victorie la revenirea pe această suprafaţă”, a declarat Halep după meci. Simona a apreciat prezenţa numeroasă şi zgomotoasă a suporterilor români în tribunele de la Montreal. „Este mereu o plăcere să joc în faţa fanilor români, care vin după mine peste tot, este un sentiment plăcut. Dar vreau să le mulţumesc tuturor celor care au plătit bilet astăzi să ne vadă”, a precizat jucătoarea constănțeană.

Simona, susţinută din tribune și de boxerul Lucian Bute, care trăiește în Canada, nu a arătat niciun semn de slăbiciune într-un meci care se anunţa ceva mai dificil. Pentru un loc în sferturi, jucătoarea antrenată de Darren Cahill se va duela cu învingătoarea meciului dintre Karolina Pliskova (Cehia, 17 WTA) şi Sara Errani (Italia, 25 WTA). De asemenea, dublul Simona Halep - Monica Niculescu s-a calificat în turul 2 la Montreal, după victoria în minimum de seturi de luni. Cele două românce au jucat pentru prima dată împreună, iar în optimi vor evolua împotriva perechii ucrainene Katerina Bondarenko - Olga Savchuk.

MONICA NICULESCU VA DISPUTA LA MONTREAL DOUĂ MECIURI ÎN ACEEAŞI ZI!

Monica Niculescu, locul 61 WTA, a trecut marţi seară de runda inaugurală a turneului de la Montreal (Canada), după ce a eliminat-o cu 3-6, 7-5, 6-1 pe Jelena Ostapenko (Letonia), locul 40 WTA. În manşa secundă a turneului de categorie Premier 5, Niculescu va avea un meci mult mai dificil, contra polonezei Agnieszka Radwanska (favorită 4), sportivă care nu a jucat în primul tur.

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani va evolua miercuri și în proba de simplu, și în cea de dublu ale turneului WTA de la Montreal! De la ora 19.30, ea o va întâlni pe Radwanska (locul 4 în clasamentul mondial) în turul 2 al întrecerii de simplu, iar de la ora 22.30 va juca alături de Simona Halep în optimile de finală ale probei de dublu!